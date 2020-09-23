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futebol

CBF reunirá clubes da Série A para discutir retorno do público

Ministério da Saúde aprovou estudo que prevê a utilização de até 30% da capacidade dos estádios...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 21:01

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 21:01
Crédito: Divulgação
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta terça-feira que irá reunir os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro para debater o retorno do público nos estádios. A reunião acontecerá na próxima quinta-feira, dia 24, às 16h30, por videoconferência, seguida do início da consulta às autoridades estaduais e municipais responsáveis.
O Ministério da Saúde aprovou o estudo da CBF que apresentava a proposta de retorno de até 30% do público nos estádios. A condição para a realização deste projeto é que cada estado e município se responsabilize pelas medidas sanitárias e protocolos de segurança contra a Covid-19. O documento foi aprovado pelo ministro Eduardo Pazzuelo.

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