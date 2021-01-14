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CBF recebe visita de Julio Casares, presidente do São Paulo

Mandatário do Tricolor foi à sede da entidade juntamente com Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da FPF. Tema foi o desenvolvimento das competições do futebol brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

14 jan 2021 às 12:56

Publicado em 14 de Janeiro de 2021 às 12:56

Crédito: Thais Magalhães / CBF
O presidente do São Paulo, Julio Casares, esteve na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na última quarta-feira (13), para se reunir com o presidente da entidade, Rogério Caboclo, e o secretário-geral, Walter Feldman.
Veja os clubes tradicionais do Brasil que não estão nas Séries A e B
O mandatário do Tricolor foi acompanhado do presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. No encontro, os presidentes trataram de temas referentes ao desenvolvimento do futebol brasileiro e de suas competições.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO- É uma visita muito cordial, protocolar, acabei de ser eleito presidente do São Paulo, estou há uma semana na gestão. Estive aqui antes, durante a campanha também, mas quero reafirmar que o futebol brasileiro está no caminho certo, um caminho profissional, um caminho de um bom produto que o futebol é, de entretenimento, negócios e lazer, e a direção da CBF espelha os grandes clubes – afirmou Julio Casares ao site oficial do São Paulo.
Casares fez questão também de abordar sobre o tema da profissionalização da arbitragem no futebol brasileiro. O São Paulo teve algumas polêmicas no Campeonato Brasileiro, como um possível erro de direito no empate diante do Ceará e o gol anulado de Luciano, na derrota para o Atlético-MG.
- É preciso destacar não só a questão competitiva e a questão como produto, mas principalmente a questão da profissionalização da arbitragem, das Seleções, tanto de base como profissional, e a organização do Campeonato Brasileiro. Portanto, além de ser uma visita entre amigos, também é um reconhecimento que a instituição São Paulo vem abraçar a instituição CBF - finalizou Casares.
O São Paulo se prepara para encarar o Athletico, no próximo domingo (17), às 16h, na Arena da Baixada, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time é o líder da competição, com 56 pontos, três a mais que o vice-líder Internacional.

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