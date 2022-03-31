CBF publica tabela detalhada do Campeonato Brasileiro de 2022

Nesta quarta-feira (30), a CBF publicou detalhadamente como serão os cinco primeiros jogos do Campeonato Brasileiro de 2022. A bola começa a rolar neste próximo sábado (02/04). A primeira rodada da competição conta com Atlético-MG x Internacional. 1ª RODADA
Sábado, 9 de abril
16h30 - Maracanã: Fluminense x Santos
19h - Antônio Accioly: Atlético-GO x Flamengo
21h - Allianz Parque: Palmeiras x Ceará
Domingo, 10 de abril
11h - Couto Pereira: Coritiba x Goiás
16h - Mineirão: Atlético-MG x Internacional
16h - Nilton Santos: Botafogo x Corinthians
18h - Morumbi: São Paulo x Athletico
18h - Castelão: Fortaleza x Cuiabá
19h - Ressacada: Avaí x América-MG
Segunda-feira, 11 de abril
20h - Alfredo Jaconi: Juventude x Red Bull Bragantino
2ª RODADA
Sábado, 16 de abril
16h30 - Hailé Pinheiro: Goiás x Palmeiras
19h - Independência: América-MG x Juventude
19h - Neo Química Arena: Corinthians x Avaí
21h - Arena Cuiabá: Cuiabá x Fluminense
Domingo, 17 de abril
11h - Vila Belmiro: Santos x Coritiba
16h - Maracanã: Flamengo x São Paulo
18h - Nabi Abi Chedid: Red Bull Bragantino x Atlético-GO
18h - Arena da Baixada: Athletico x Atlético-MG
18h - Beira-Rio: Internacional x Fortaleza
19h - Castelão: Ceará x Botafogo
3ª RODADA
Sábado, 23 de abril
16h30 - Nabi Abi Chedid: Red Bull Bragantino x São Paulo
16h30 - Arena da Baixada: Athletico x Flamengo
19h - Maracanã: Fluminense x Internacional
19h - Allianz Parque: Palmeiras x Corinthians
19h - Castelão: Fortaleza x Ceará
21h - Mineirão: Atlético-MG x Coritiba
Domingo, 24 de abril
11h - Ressacada: Avaí x Goiás
16h - Vila Belmiro: Santos x América-MG
18h - Alfredo Jaconi: Juventude x Cuiabá
19h - Antônio Accioly: Atlético-GO x Botafogo
4ª RODADA
Quarta-feira, 20 de abril
19h30 - Maracanã: Flamengo x Palmeiras
Sábado, 30 de abril
16h30 - Independência: América-MG x Athletico
16h30 - Castelão: Ceará x Red Bull Bragantino
19h - Arena Pantanal: Cuiabá x Atlético-GO
21h - Hailé Pinheiro: Goiás x Atlético-MG
Domingo, 1º de maio
11h - Nilton Santos: Botafogo x Juventude
16h - Neo Química Arena: Corinthians x Fortaleza
16h - Couto Pereira: Coritiba x Fluminense
19h - Beira-Rio: Internacional x Avaí
Segunda-feira, 2 de maio
20h - Morumbi: São Paulo x Santos
A partida Flamengo x Palmeiras, desta 4ª rodada, foi marcada no dia 20 de abril para preservar o descanso dos atletas das duas equipes em função dos seus respectivos compromissos pela CONMEBOL Libertadores, que foram agendados em datas que inviabilizariam a marcação do confronto do Brasileirão Assaí para o fim de semana previsto na tabela básica (dias 30/04, 01/05 ou 02/05).
Desta forma, Palmeiras x Flamengo pelo Brasileirão Assaí será realizado na data prevista para os confrontos de ida da 3ª fase da Copa Intelbras do Brasil. Como consequência, os jogos envolvendo Palmeiras (em casa frente à Juazeirense) e Flamengo (fora contra o Altos-PI) serão agendados para o fim de semana da 4ª rodada da Série A, respectivamente 30/04 e 01/05, em horários que vão ser divulgados em breve.
5ª RODADA
Sábado, 7 de maio
16h30 - Mineirão: Atlético-MG x América-MG
19h - Maracanã: Flamengo x Botafogo
20h30 - Arena da Baixada: Athletico x Ceará
Domingo, 8 de maio
16h - Allianz Parque: Palmeiras x Fluminense
16h - Antônio Accioly: Atlético-GO x Goiás
18h - Nabi Abi Chedid: Red Bull Bragantino x Corinthians
18h - Vila Belmiro: Santos x Cuiabá
19h - Alfredo Jaconi: Juventude x Internacional
19h - Castelão: Fortaleza x São Paulo
Segunda-feira, 9 de maio
20h - Ressacada: Avaí x Coritiba