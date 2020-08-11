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CBF oficializa o adiamento de Chapecoense x CSA pela Série B

Além dos nove testes positivos da última semana, clube alagoano detectou outros nove casos no plantel na repetição protocolar da testagem...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 14:42

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 14:42

Crédito: Divulgação/Chapecoense
O reencontro de dois times que estiveram na Série A em 2019 marcado inicialmente para a próxima quarta-feira (12) entre Chapecoense e CSA pelo Brasileirão da Série B foi oficialmente adiado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ainda não existe a previsão de data em que o confronto será encaixado.
O motivo do adiamento foi a piora drástica no cenário apresentado por parte da equipe alagoana em relação aos inicialmente nove testes positivos para a Covid-19. Números esses, aliás, que já haviam deixado o time que venceu por 1 a 0 o Guarani na estreia da Série B bastante desfalcado.
Dessa vez, outros nove integrantes do clube acabaram apresentando resultado positivo e também tiveram de ser afastados, subindo o número total de infectados para 18. Com isso, o clube teria apenas 13 dos inscritos na segunda divisão a disposição do técnico Eduardo Baptista.
Em palavras reproduzidas pelo portal 'ge', o médico do CSA, Fábio Lima, deu uma declaração tranquilizadora em relação ao quadro clínico dos jogadores infectados alegando que todos se tratam de quadros assintomáticos:
- Felizmente, os atletas estão todos assintomáticos. A CBF já adiou essa partida. Estamos vendo para quando será marcada, mas vai dar tudo certo. Vamos testar os que deram positivo primeiro pra ver se terão condições de entrar em campo na terceira rodada.
Pelo lado da Chapecoense, o clube emitiu nota oficial demonstrando tom de compreensão com a situação e também de desejar a recuperação rápida dos atletas com resultado positivo.

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