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CBF libera presença de torcida visitante nos estádios: 'Que este retorno seja positivo e definitivo'

Entidade divulgou novidade para a sequência do Campeonato Brasileiro e demais competições nacionais
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LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 14:32

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 14:32

Crédito: Alexandre Vidal/CRF
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um comunicado oficial para atualizar o Protocolo de Recomendações para Retorno do Públicos aos Estádios e a Diretriz Técnica Operacional para competições, na noite da última segunda-feira. A principal novidade refere-se à permissão da presença de torcedores de equipes visitantes nos jogos organizados pela entidade.Quanto ao percentual da carga de ingressos aos visitantes, a CBF sublinha que o cálculo a ser feito terá que ser proporcional à capacidade permitida em cada região do Brasil. Confira um trecho no comunicado acerca do tema:
- Exemplo: caso o estádio tenho 40% da capacidade liberada pelas autoridades sanitárias e de segurança, e o clube visitante faça a reserva de 10% dos ingressos no prazo e no formato dispostos no RGC (Regulamento Geral de Competições), a torcida visitante poderá ter 4% dos ingressos (10% da capacidade de 40%).
Cabe destacar que as principais exigências para o ingresso aos estádios estão mantidas, ou seja, seguem a necessidade do comprovante do ciclo completo de vacinação contra a Covid-19 ou do teste antígeno não reagente.- Uma vez mais lembramos da necessidade do trabalho colaborativo entre clubes, administradores de estádios, entes públicos, federações e CBF, no que diz respeito à troca de informações e boas práticas para que este retorno de público seja positivo e definitivo - disse Manoel Flores, diretor de competições da CBF.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão
Também vale ressaltar que o clube mandante será responsável por toda a elaboração de planos de operação diante das novas orientações da CBF.

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