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CBF exigirá vacinação completa de atletas inscritos em competições organizadas pela entidade

Guia médico publicado pela entidade nesta sexta-feira (21) diz que comprovante de vacinação será exigido para que cada atleta seja relacionado em uma partida...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 15:47

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 15:47

A CBF exigirá a vacinação completa contra Covid-19 de atletas inscritos em torneios da entidade. A determinação está na edição mais atualizada do Guia Médico de Medidas Protetivas para o Futebol Brasileiro de 2022, publicado nesta sexta-feira (21).O trecho do documento divulgado pela CBF detalha.
– Entende-se como vacinação plena o período de 14 dias após a aplicação da segunda dose se utilizada as vacinas de duas doses ou a aplicação da vacina de dose única – disse.
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O comprovante de vacinação será exigido para que cada jogador seja relacionado em uma partida. Caso o documento não seja apresentado, o portal médico da CBF bloqueará diretamente em seu sistema a inscrição deste jogador.
O presidente da Comissão Médica da CBF, Jorge Pagura, falou ao "GE" o que pesou para a decisão.
- Grande parte das internações hoje são de pessoas que não se vacinaram. A variante ômicron é muito transmissível e os atletas têm que jogar sem máscaras. Então o que nós podemos fazer é exigir que todos se vacinem para evitar casos graves - disse
Outro trecho ainda é mais explícito sobre o assunto.
- É OBRIGATÓRIO ao indivíduo a apresentação do comprovante de vacinação plena para a Comissão Médica Especial da CBF.
A obrigatoriedade deve ser incluída nos regulamentos específicos de cada competição organizada pela CBF, que são publicados antes do início do torneios.
A CBF também orienta que as vacinas sejam exigidas pelas federações estaduais em seus torneios.
Crédito: JorgePaguraalertaparariscosdavarianteômicron(Reprodução/grêmio

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