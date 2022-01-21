CBF exigirá vacinação completa de atletas inscritos em competições organizadas pela entidade

A CBF exigirá a vacinação completa contra Covid-19 de atletas inscritos em torneios da entidade. A determinação está na edição mais atualizada do Guia Médico de Medidas Protetivas para o Futebol Brasileiro de 2022, publicado nesta sexta-feira (21).O trecho do documento divulgado pela CBF detalha.

– Entende-se como vacinação plena o período de 14 dias após a aplicação da segunda dose se utilizada as vacinas de duas doses ou a aplicação da vacina de dose única – disse.

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O comprovante de vacinação será exigido para que cada jogador seja relacionado em uma partida. Caso o documento não seja apresentado, o portal médico da CBF bloqueará diretamente em seu sistema a inscrição deste jogador.

O presidente da Comissão Médica da CBF, Jorge Pagura, falou ao "GE" o que pesou para a decisão.

- Grande parte das internações hoje são de pessoas que não se vacinaram. A variante ômicron é muito transmissível e os atletas têm que jogar sem máscaras. Então o que nós podemos fazer é exigir que todos se vacinem para evitar casos graves - disse

Outro trecho ainda é mais explícito sobre o assunto.

- É OBRIGATÓRIO ao indivíduo a apresentação do comprovante de vacinação plena para a Comissão Médica Especial da CBF.

A obrigatoriedade deve ser incluída nos regulamentos específicos de cada competição organizada pela CBF, que são publicados antes do início do torneios.

A CBF também orienta que as vacinas sejam exigidas pelas federações estaduais em seus torneios.