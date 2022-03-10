CBF e uhlsport fecham parceria, e Série D terá mesma bola do Campeonato Francês

O Série D do Brasileirão tem nova bola para a temporada 2022. A CBF firmou parceria com a uhlsport, empresa alemã fornecedora da Ligue 1, a Primeira Divisão do Campeonato Francês, e o modelo uhlsport Elysia Pro Training 2.0 será usado em toda a competição nacional deste ano. A bola uhlsport Elysia Pro Training 2.0 traz a tecnologia Thermo-Synergy G1, que combina uma costura profunda e tecnologia de colagem thermobonding sobre os pontos, que proporcionam uma superfície livre de costuras e 0% de absorção de água. Além disso, possui uma construção interna com multicamadas para toque macio e durabilidade.

A bola possui o selo IMS (International Match Standard), que garante aprovação da FIFA por qualidade e desempenho, e é adotada há cinco anos como equipamento oficial de Ligue 1 e Ligue 2, Primeira e Segunda Divisões do Campeonato Francês.

- Para nós é um enorme prazer dar um passo tão importante nessa parceria com a CBF. Temos certeza de que o material será aprovado pelos atletas e ajudará ainda mais na disputa do Brasileirão Série D. As bolas da uhlsport possuem uma qualidade acima da média e, com certeza, trarão muitos benefícios à CBF e aos clubes - afirmou o CEO da First Sports, representante da uhlsport no Brasil, Cesar Alberto Ferreira, que completou:

- Poder ser a bola oficial de uma divisão brasileira, notoriamente o país do futebol, é um orgulho enorme.

Com seus produtos à disposição no Brasil desde 2019, a uhlsport já havia se consolidado no mercado do país com suas luvas para goleiro, tidas como as melhores à disposição. Atualmente, veste 30% dos goleiros do Brasileirão Assaí – Série A e foi escolhida pelos dois goleiros das seleções finalistas do último mundial: Hugo Lloris, da França, e Danijel Subasic, da Croácia.

O Brasileirão Série D é reconhecido como uma das competições mais democráticas do país por oferecer vagas para clubes de todo o Brasil por meio de conquistas regionais.

- A Série D tem impacto nacional e mexe com milhões de torcedores apaixonados por suas equipes. Este é o cenário que atrai grandes marcas como a uhlsport, que já está com o Campeonato Francês há cinco anos. Teremos, certamente, um equipamento de qualidade reconhecida internacionalmente à disposição dos jogadores em todo o Brasil - destacou o diretor de Marketing da CBF, Gilberto Ratto.

O campeonato terá início no mês de abril e contará com 64 clubes participantes. Na primeira fase, os times estão divididos em oito grupos, com as quatro melhores equipes de cada avançando para a segunda fase e, posteriormente, as disputas de oitavas, quartas, semis e finais.