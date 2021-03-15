CBF divulga tabela do Brasileiro Sub-17; São Paulo estreia contra o Cruzeiro

Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), detalhou as quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Tricolor, que está no grupo A da competição nacional, estreia no dia 23 de março contra o Cruzeiro, fora de casa.

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Os são-paulinos também enfrentarão na primeira fase América-MG, Atlético-GO, Bahia, Botafogo, Ceará, Flamengo, Grêmio e Palmeiras, os demais times da chave A. No grupo B estão Athletico-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Santos, Sport e Vasco.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Na etapa inicial do Brasileiro Sub-17, as equipes de cada grupo se enfrentam em turno único, e as quatro melhores avançam ao mata-mata. Atual campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Sub-17, o São Paulo também foi muito bem no último Campeonato Brasileiro da categoria, mas parou nas semifinais ao perder para o Fluminense nos pênaltis.