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futebol

CBF divulga tabela do Brasileiro Sub-17; São Paulo estreia contra o Cruzeiro

Tricolor estreia dia 23 de março, diante da Raposa, fora de casa. América-MG, Botafogo e Flamengo são os adversários outras três primeiras rodadas 
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Publicado em 15 de Março de 2021 às 14:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 14:03
Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net
A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), detalhou as quatro primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro Sub-17. O Tricolor, que está no grupo A da competição nacional, estreia no dia 23 de março contra o Cruzeiro, fora de casa.
Espaço ficou vazio: lembre todos os patrocinadores máster do São Paulo
Os são-paulinos também enfrentarão na primeira fase América-MG, Atlético-GO, Bahia, Botafogo, Ceará, Flamengo, Grêmio e Palmeiras, os demais times da chave A. No grupo B estão Athletico-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Santos, Sport e Vasco.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021! Na etapa inicial do Brasileiro Sub-17, as equipes de cada grupo se enfrentam em turno único, e as quatro melhores avançam ao mata-mata. Atual campeão da Copa do Brasil e da Supercopa Sub-17, o São Paulo também foi muito bem no último Campeonato Brasileiro da categoria, mas parou nas semifinais ao perder para o Fluminense nos pênaltis.
Confira a tabela detalhada das quatro primeiras rodadas:- 23/03, às 15h – Cruzeiro x São Paulo, em Belo Horizonte- 30/03, às 15h – São Paulo x América-MG, em Cotia- 06/04, às 15h – Botafogo x São Paulo, no Rio de Janeiro- 16/04, às 19h15 – São Paulo x Flamengo, em Cotia

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