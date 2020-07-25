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Futebol

CBF divulga diretriz técnica para o retorno das competições no Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta sexta-feira (24) uma diretriz técnica para que as competições no Brasil voltem com segurança contra a pandemia do coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2020 às 08:15

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 08:15

 A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (24) uma diretriz técnica para que as competições no Brasil voltem com segurança contra a pandemia do coronavírus. O documento, de 60 páginas, regulamenta os conceitos estabelecidos pelo Guia Médico de Sugestões Protetivas Para o Retorno às Atividades do Futebol Brasileiro.
O objetivo é "informar e esclarecer sobre protocolos que devem ser aplicados nas competições organizadas pela CBF".
A maioria dos países permanece com as competições de futebol paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus
Jogos começaram a voltar no Brasil, mas com algumas recomendações Crédito: Freepik
Segundo a confederação, os campeonatos seguirão os protocolos recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), do Ministério da Saúde do Brasil e das secretarias estaduais e municipais de Saúde.
"Esse documento é resultado de meses de trabalho conjunto de todas as diretorias da CBF, com a colaboração de diversos setores da sociedade e do futebol brasileiro. Vivemos um momento atípico, sem precedentes na história moderna", ressaltou o diretor de Competições da CBF, Manoel Flores.
"A roda do futebol volta a girar, mas em um contexto inédito. Estamos tomando o máximo de precaução para prezar pela saúde e segurança de todos os envolvidos, dentro de fora do campo", acrescentou.

RECOMENDAÇÕES

A diretriz foi incluída no Regulamento Específico (REC) de cada competição a ser iniciada ou reiniciada sob coordenação da CBF em 2020, permanecendo em vigor, em razão da pandemia enquanto houver necessidade.
Qualquer alteração nesse quadro será, devidamente, comunicada e este documento sofrerá os ajustes.
Todas as partidas serão realizadas com acesso restrito ao campo de jogo e vestiários, limitado aos funcionários essenciais à administração do estádio no dia do jogo, atletas das equipes e respectivas comissões técnicas, além da equipe de arbitragem, delegados da partida e equipe de controle de dopagem.
A diretriz traz ainda testes de covid-19 para jogadores e profissionais que estiverem trabalhando no estádio. Já no jogo, cada clube poderá realizar substituição de até cinco atletas por partida.
O conteúdo completo está neste link: https://conteudo.cbf.com.br/cdn/202007/20200724204440_467.pdf

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