CBF divulga data e horário do duelo entre São Paulo e Manaus pela Copa do Brasil; confira

O São Paulo já tem data definida para o duelo contra o Manaus, válida pela segunda fase da Copa do Brasil. A CBF divulgou que a partida será na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Estádio do Morumbi.O confronto será um jogo único, ou seja, quem vencer avança diretamente para a próxima fase. Em caso de empate, a decisão vai para as penalidades máximas. As disputas de ida e vinda acontecem somente a partir da terceira fase.O Tricolor Paulista eliminou o Campinense na primeira fase após empatar sem gols, já o Manaus se classificou com uma vitória de um a zero contra o São Raimundo (AM).+ Confira a tabela do Paulistão 2022 e simule os próximos jogosSEGUNDA FASE DA COPA DO BRASIL DE 2022:
São Paulo x Manaus (AM)
Local: Morumbi, em São Paulo (SP)Data: 16/03/2022 (quarta-feira)Horário: 21h30