CBF detalha cinco jogos do São Paulo no Brasileirão; veja datas e horários

A CBF confirmou as datas e horários dos confrontos do Campeonato Brasileiro entre a 21ª e 25ª rodada. No período, o São Paulo enfrenta Atlético-GO, Atlético-MG e Santos, no Morumbi. O time só terá dois jogos fora de casa, contra a Chapecoense e o Cuiabá, respectivamente. O São Paulo está em período de treinamentos por conta da Data-Fifa, já que o time teve jogadores convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O próximo jogo será somente contra o Fluminense, no dia 12 de setembro, fora de casa.