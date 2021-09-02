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futebol

CBF detalha cinco jogos do São Paulo no Brasileirão; veja datas e horários

Tricolor enfrenta Atlético-GO, Atlético-MG, Chapecoense, Santos e Cuiabá nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, com três jogos em casa e dois fora do Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 15:08

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 15:08

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
A CBF confirmou as datas e horários dos confrontos do Campeonato Brasileiro entre a 21ª e 25ª rodada. No período, o São Paulo enfrenta Atlético-GO, Atlético-MG e Santos, no Morumbi. O time só terá dois jogos fora de casa, contra a Chapecoense e o Cuiabá, respectivamente. O São Paulo está em período de treinamentos por conta da Data-Fifa, já que o time teve jogadores convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O próximo jogo será somente contra o Fluminense, no dia 12 de setembro, fora de casa.
Vale ressaltar que o Tricolor pode ter novidades nessas partidas, com as chegadas do atacante Jonathan Calleri e do volante Gabriel Neves. A equipe está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 22 pontos.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosVEJA AS PARTIDAS DO SÃO PAULO DETALHADAS PELA CBF21ª rodadaSão Paulo x Atlético-GO - 19/09, às 16h - Morumbi22ª rodadaSão Paulo x Atlético-MG - 25/09, às 21h - Morumbi23ª rodadaChapecoense x São Paulo - 03/10, às 16h - Arena Condá24ª rodadaSão Paulo x Santos - 07/10, às 19h - Morumbi25ª rodadaCuiabá x São Paulo - 10/10, às 20h30 - Arena Pantanal

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