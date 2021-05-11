CBF define datas, horários e locais para as primeiras dez rodadas do Campeonato Brasileiro de 2021

Na noite desta terça-feira, a Diretoria de Competições da CBF divulgou a tabela detalhada das primeiras dez rodadas do Campeonato Brasileiro de 2021. A competição começa no dia 29 de maio e terá o pontapé inicial com a partida entre Chapecoense e Red Bull Bragantino, agendada para as 11h de sábado, na Arena Condá, em Chapecó (SC).
A primeira rodada do Brasileirão continua pelo fim de semana, com mais seis partidas no domingo. O Flamengo, atual campeão, por exemplo, recebe o Palmeiras no Maracanã, às 16h. Essa rodada só terminará com o Sport, que visita o Internacional, vice-campeão, no Beira-Rio.1ª rodada
29/5 (sábado)
11h - Chapecoense x Red Bull Bragantino - Arena Condá, Chapecó (SC)
19h - Bahia x Santos - Pituaçu, Salvador (BA)
19h - Cuiabá x Juventude - Arena Pantanal, Cuiabá (MT)
21h - São Paulo x Fluminense - Morumbi, São Paulo (SP)
30/5 (domingo)
11h - Atlético-MG x Fortaleza - Mineirão, Belo Horizonte (MG)
16h - Flamengo x Palmeiras - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
16h - Ceará x Grêmio - Arena Castelão, Fortaleza (CE)
16h - Athletico x América-MG - Arena da Baixada, Curitiba (PR)
18h15 - Corinthians x Atlético-GO - Neo Química Arena, São Paulo (SP)
20h30 - Internacional x Sport - Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
*Em atualização