CBF define data e horário de partida entre São Paulo e América-MG, pelo Campeonato Brasileiro

Crédito: Staff Images / Conmebol

A CBF definiu a data para o confronto entre São Paulo e América-MG, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Morumbi, no dia 22 de setembro (quarta-feira), às 20h30. A partida estava previamente marcada para o dia 4 de setembro.

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O motivo do adiamento foi a última data FIFA. Com jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, os times que tiveram atletas convocados pelas suas seleções tiveram suas partidas remarcadas paras não sofrerem desfalques.

Nessa pausa, o São Paulo teve duas semanas livres para treinamentos e, aproveitando o final da janela de transferências, se reforças com Calleri e Gabriel.Além disso, o período de pausa foi crucial para dar descansos ao elenco e recuperar atletas que estavam lesionados, como é o caso de Welington, que não jogava desde o dia 10 de agosto e já está à disposição de Crespo para o próximo jogo.