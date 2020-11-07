CBF define data do duelo Galo x Furacão, jogo adiado da 6ª rodada

A CBF marcou para o dia 18 de novembro, quarta-feira, às 19h, no Mineirão, o jogo entre Atlético-MG e Athletico-PR, duelo adiado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mineiros e paranaenses estão entre os times que ainda devem jogos na competição. A partida foi adiada porque o time mineiro estava envolvido nas finais do Campeonato Mineiro contra o Tombense, quando o Galo se sagrou estadual em 2020. Caso vença, o Galo pode assumir a liderança do campeonato se acontecer uma combinação de resultados, com tropeços de Flamengo e Internacional. Se houver um triunfo sobre o Fla, e vitória sobre os paranaenses , o alvinegro estará de volta à ponta da tabela de classificação. O Atlético-MG está na terceira posição, com 32 pontos, enquanto o Athletico-PR ocupa a penúltima posição, com 16 tentos. Se derrotar o Galo, poderá deixar a zona do rebaixamento.