Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

CBF define data do duelo Galo x Furacão, jogo adiado da 6ª rodada

A entidade marcou o jogo para o dia 18 de novembro, quarta-feira, às 19h, no Mineirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 nov 2020 às 08:00

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Divulgação/Athletico
A CBF marcou para o dia 18 de novembro, quarta-feira, às 19h, no Mineirão, o jogo entre Atlético-MG e Athletico-PR, duelo adiado da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mineiros e paranaenses estão entre os times que ainda devem jogos na competição. A partida foi adiada porque o time mineiro estava envolvido nas finais do Campeonato Mineiro contra o Tombense, quando o Galo se sagrou estadual em 2020. Caso vença, o Galo pode assumir a liderança do campeonato se acontecer uma combinação de resultados, com tropeços de Flamengo e Internacional. Se houver um triunfo sobre o Fla, e vitória sobre os paranaenses , o alvinegro estará de volta à ponta da tabela de classificação. O Atlético-MG está na terceira posição, com 32 pontos, enquanto o Athletico-PR ocupa a penúltima posição, com 16 tentos. Se derrotar o Galo, poderá deixar a zona do rebaixamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados