CBF aumenta valores de premiações da Copa do Brasil; veja quanto cada clube pode ganhar!

A participação na Copa do Brasil de 2022 promete ser bastante valiosa para os clubes. A CBF divulgou as premiações por fase. O vencedor da final receberá R$ 60 milhões (o valor é R$ 4 milhões a mais que em 2021). A trajetória no torneio pode fazer o campeão embolsar até R$ 80 milhões, considerando as classificações anteriores.Na primeira e na segunda fase, o valor que cada clube receberá dependerá do bloco no qual ele pertence. As equipes são divididas em três blocos, que levam em conta o desempenho recente deles e também o Ranking Nacional de Clubes. A partir da terceira fase, a cota será única, independentemente do grupo no qual estava inserido.Campeão embolsa R$ 60 milhões (Reprodução / Site CBF)VEJA OS GRUPOS
Grupo I (15 primeiros colocados no Ranking Nacional de Clubes da CBF 2022):
América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos e São Paulo.
Grupo II (demais clubes participantes da Série A do Brasileiro):
Atlético-GO, Avaí, Botafogo, Coritiba, Cuiabá, Goiás, Juventude e Red Bull Bragantino.
Grupo III (demais times):
ABC, ASA, Alagoinhas-BA, Altos-PI, Anápolis-GO, Azuriz-PR, Bahia de Feira-BA, Brasil de Pelotas, Brasiliense, Botafogo-SP, Campinense , Cascavel, Castanhal-PA, Chapecoense, Ceilândia-DF, Costa Rica-MS, CRB, Criciúma, CSA, Ferroviária, Ferroviário-CE, Figueirense, Fluminense-PI, Globo-RN, Glória-RS, Guarani, Humaitá-AC, Icasa, Juazeirense, Lagarto-SE, Londrina, Manaus, Maricá, Mirassol , Moto Club-MA, Náutico, Nova Iguaçu, Nova Venécia-ES, Novorizontino, Paraná Clube, Paysandu, Ponte Preta, Porto Velho, Portuguesa-RJ, Pouso Alegre-MG, Oeste, Operário-PR, Operário-MT, Real Noroeste-ES, Remo, Rio Branco-AC, Salgueiro (PE), Sampaio Correa (MA), São Raimundo-RR, São Raimundo (AM), Sergipe, Sousa-PB, Sport, Tocantinópolis, Tombense, Trem-AP, Tuna Luso, TunTum-MA, União-MT, URT, Vasco, Vitória, Vila Nova e Volta Redonda
As partidas da primeira fase estão previstas para os dias 23 e 24 de fevereiro e 2 e 3 de março. Os jogos são definidos em uma partida, com o mais bem colocado no Ranking Nacional da CBF como visitante e jogando pelo empate. As finais estão previstas para 12 e 19 de outubro..