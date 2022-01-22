CBF aumenta valores de premiações da Copa do Brasil; veja quanto cada clube pode ganhar!

A participação na Copa do Brasil de 2022 promete ser bastante valiosa para os clubes. A CBF divulgou as premiações por fase. O vencedor da final receberá R$ 60 milhões (o valor é R$ 4 milhões a mais que em 2021). A trajetória no torneio pode fazer o campeão embolsar até R$ 80 milhões, considerando as classificações anteriores.Na primeira e na segunda fase, o valor que cada clube receberá dependerá do bloco no qual ele pertence. As equipes são divididas em três blocos, que levam em conta o desempenho recente deles e também o Ranking Nacional de Clubes. A partir da terceira fase, a cota será única, independentemente do grupo no qual estava inserido.Campeão embolsa R$ 60 milhões (Reprodução / Site CBF)VEJA OS GRUPOS