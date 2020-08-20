CBF anuncia calendário do futebol brasileiro para 2021 e campeonatos não param durante a Copa América

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Após diversas mudanças em 2020 devido à pandemia de Covid-19, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário do futebol brasileiro para 2021, com todas as datas previstas para os campeonatos nacionais e estaduais do próximo ano. A bola começa a rolar no dia 28 de fevereiro, quatro dias após o fim do Brasileirão 2020, e vai até 5 de dezembro.

De acordo com o cronograma proposto pela entidade, todas as séries do Campeonato Brasileiro e as fases da Copa do Brasil não serão paralisadas e serão disputadas durante a Copa América 2021, que será realizada Argentina e na Colômbia, a partir de junho.

Com isso, os Campeonatos Estaduais terão início no dia 28 de fevereiro e terão 16 datas ao todo. Em meio à uma pandemia que virou o mundo do avesso, as equipes que disputam a série A do Brasileirão não terão muito tempo de preparação para os estaduais, pois eles começam quatro dias após o fim da principal competição nacional do país, no dia 24 de fevereiro.

Neste sentido, os Campeonatos Estaduais serão finalizados no dia 23 de maio e a Supercopa do Brasil está prevista para o dia 10 de março, novamente em jogo único, como aconteceu em 2020 no confronto entre Flamengo e Athletico-PR. Nesta mesma data, terá início da Copa do Brasil 2021.

Já as eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, em 2022, serão disputadas em dez datas e divididas em cinco períodos durante o próximo ano (25 de março a 16 de novembro). Contudo, não haverão choque de datas com as competições nacionais, o que não acontecerá com a Copa América. Sediada na Argentina e na Colômbia, o torneio ocorrerá de 11 de junho a 11 de julho, e de maneira simultânea com os campeonatos no Brasil. Dessa forma, todas as divisões do Campeonato Brasileiro têm início previsto para o último fim de semana de maio. A Série B começará dia 29, já as Séries A, C e D terão início no dia 30. Sendo assim, o calendário se encerra no dia 5 de dezembro com a última rodada do Brasileirão 2021.

Cabe salientar que as datas das competições da América do Sul: Recopa Sul-Americana, Copa Libertadores da América, e Copa Sul-Americana serão divulgadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Já a Copa do Nordeste também não divulgou o seu calendário para o próximo ano.

Confira das datas das competições nacionais para 2021

Estaduais (16 datas)28 de fevereiro a 23 de maio

Supercopa do Brasil (jogo único entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil de 2020)10 de março

Copa do Brasil (16 datas e oito fases)10 de março a 27 de outubro

Eliminatórias (10 datas divididas em cinco períodos)25 de março a 16 de novembro

Copa América (31 datas)11 de junho a 11 de julho

Brasileirão Série A (38 datas)30 de maio a 5 de dezembro

Brasileirão Série B (38 datas)29 de maio a 27 de novembro

Brasileirão Série C (26 datas)30 de maio a 21 de novembro