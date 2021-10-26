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futebol

CBF antecipa jogo do São Paulo contra o Athletico-PR; veja nova data

Duelo do Tricolor contra o Furacão, antes agendado para o dia 30 de novembro, passou para o dia 24 do mesmo mês no Estádio do Morumbi...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

26 out 2021 às 14:30
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo teve mudanças em sua agenda do Campeonato Brasileiro. A CBF alterou o duelo contra o Athletico-PR, antes marcado para o dia 30 de novembro, uma terça-feira, às 19h. Ele foi antecipado para o dia 24 de novembro, uma quarta-feira, com horário marcado para às 21h30. O jogo será disputado no Morumbi.  Antes dessa partida, o Tricolor terá cinco jogos para fazer: contra Internacional (Morumbi), Bahia (Fonte Nova), Fortaleza (Castelão), Flamengo (Morumbi) e Palmeiras (Allianz Parque).
O São Paulo vai buscar melhorar a campanha no Campeonato Brasileiro, em busca de uma vaga na Libertadores e afastar também o perigo da zona de rebaixamento. Atualmente, o Tricolor é o 13º colocado, com 34 pontos.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2021!No primeiro turno, o São Paulo venceu o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena da Baixada, com dois gols do atacante Pablo, ex-jogador do Furacão.
VEJA A ALTERAÇÃO NO JOGO SÃO PAULO X ATHLETICO-PRDe: 30/11, terça-feira, às 19hPara: 24/11, quarta-feira, às 21h30Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

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