CBF antecipa jogo do São Paulo contra o Athletico-PR; veja nova data

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC

O São Paulo teve mudanças em sua agenda do Campeonato Brasileiro. A CBF alterou o duelo contra o Athletico-PR, antes marcado para o dia 30 de novembro, uma terça-feira, às 19h. Ele foi antecipado para o dia 24 de novembro, uma quarta-feira, com horário marcado para às 21h30. O jogo será disputado no Morumbi. Antes dessa partida, o Tricolor terá cinco jogos para fazer: contra Internacional (Morumbi), Bahia (Fonte Nova), Fortaleza (Castelão), Flamengo (Morumbi) e Palmeiras (Allianz Parque).

O São Paulo vai buscar melhorar a campanha no Campeonato Brasileiro, em busca de uma vaga na Libertadores e afastar também o perigo da zona de rebaixamento. Atualmente, o Tricolor é o 13º colocado, com 34 pontos.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2021!No primeiro turno, o São Paulo venceu o Athletico-PR por 2 a 1, na Arena da Baixada, com dois gols do atacante Pablo, ex-jogador do Furacão.