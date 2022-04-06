CBF altera horário da estreia do São Paulo no Brasileiro contra o Athletico-PR

A CBF alterou o horário da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, neste domingo (10). Antes marcada para às 18h, a partida começará às 19h. A alteração atende um pedido da televisão. Vale ressaltar que o São Paulo começou a vender os ingressos para a partida. Por enquanto, apenas os sócios-torcedores podem comprar. As entradas estão à venda no site da Total Acesso.