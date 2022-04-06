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CBF altera horário da estreia do São Paulo no Brasileiro contra o Athletico-PR

Partida, que estava marcada para às 18h deste domingo, passou para às 19h...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 11:00

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 11:00

A CBF alterou o horário da estreia do São Paulo no Campeonato Brasileiro, contra o Athletico-PR, neste domingo (10). Antes marcada para às 18h, a partida começará às 19h. A alteração atende um pedido da televisão. Vale ressaltar que o São Paulo começou a vender os ingressos para a partida. Por enquanto, apenas os sócios-torcedores podem comprar. As entradas estão à venda no site da Total Acesso.
Antes da estreia no Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem pela frente a primeira partida pela Sul-Americana, contra o Ayacucho-PER, fora de casa, nesta quinta-feira, às 21h30. O técnico Rogério Ceni deve escalar uma equipe alternativa, já que o foco está no Brasileiro.
Crédito: HoráriodaestreiadoSãoPaulonoBrasileirãofoialterado(Foto:PauloPinto/SãoPauloFC

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