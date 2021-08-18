CBF altera calendário das quartas de final da Copa do Brasil em função da Data Fifa

Nesta quarta-feira, a CBF divulgou a alteração no calendário das partidas de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A entidade mudou o planejamento para que times que tiveram jogadores convocados para a Data FIFA não sejam prejudicados com os desfalques, conforme acertado com os clubes.Cinco atletas que atuam no Brasil foram selecionados por Tite para disputar as Eliminatórias da Copa de 2022, são eles: Guilherme Arana, Daniel Alves, Éverton Ribeiro, Gabriel Barbosa e Weverton. Desta forma, os duelos do Atlético-MG, São Paulo e Flamengo foram adiados. O Palmeiras, do goleiro Weverton, já está eliminado da competição.
> Confira o chaveamento da Copa do Brasil até a final
A Data Fifa ocorrerá entre os dias 30 de agosto de 9 de setembro. Assim, os jogos de ida, marcados para os dias 25 e 26 deste mês, permanecem nos dias inicialmente agendados.Veja como ficou o calendário das quartas de final da Copa do Brasil
Jogos de ida
Athletico-PR x Santos - 25/08, às 19h, na Arena da Baixada
Grêmio x Flamengo - 25/08, às 21h30, na Arena do Grêmio
São Paulo x Fortaleza - 25/08, às 21h30, no Morumbi
Fluminense x Atlético-MG - 26/08, às 21h30, no Estádio Nilton SantosJogos de volta
Santos x Athletico-PR - 14/09, às 21h30, na Vila Belmiro
Flamengo x Grêmio - 15/09, às 21h30, no Maracanã
Fortaleza x São Paulo - 15/09, às 21h30, na Arena Castelão
Atlético-MG x Fluminense - 16/09, às 21h30, no Mineirão