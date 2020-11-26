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CBF admite erro em revisão do gol do São Paulo contra o Ceará

Entidade publica nota oficial admitindo falha na comunicação do árbitro Wagner do Nascimento Magalhães com a cabine do VAR. Tricolor ainda não pediu anulação do jogo...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 20:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2020 às 20:19
A CBF admitiu em nota oficial publicada em seu site na noite desta quinta-feira (26), que houve um erro de comunicação entre o VAR e o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães no gol anulado do São Paulo no empate por 1 a 1 contra o Ceará, no Castelão.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO
De acordo com a CBF, 'uma comunicação paralela, mantida entre o árbitro central e o quarto árbitro, a respeito da aplicação de um cartão amarelo para um jogador do Ceará, prejudicou a comunicação que vinha sendo mantida entre o árbitro de campo e o VAR. E fez com que o árbitro central não ouvisse a solicitação da cabine do VAR e autorizasse o reinício da partida'. O Tricolor entende que a situação teve um erro de direito, quando o árbitro erra a aplicação de uma regra e que pode levar à anulação de uma partida. O diretor de futebol Raí, afirmou que havia a possibilidade do São Paulo de pedir a anulação do jogo. Vale ressaltar que o clube ainda não protocolou o pedido de anulação na entidade.
A entidade chamou os clubes para irem pessoalmente à sede da entidade para esclarecer as dúvidas.
Veja a nota oficial da CBF
Após a análise dos áudios e imagens da cabine do VAR e dos fatos ocorridos na partida entre Ceará Sporting Club e São Paulo Futebol Clube, realizada nesta quarta-feira (25), pelo Campeonato Brasileiro da Série A, a Comissão Nacional de Arbitragem esclarece a cronologia dos acontecimentos que levaram à anulação de gol do São Paulo Futebol Clube:
1 – Importante registrar que, inicialmente, a arbitragem de campo, diante do lance concluído, marcou impedimento do atacante do São Paulo, invalidando o gol.
2 – Após a primeira checagem da jogada de ataque do São Paulo, o árbitro de vídeo informou tratar-se de lance legal, o que fez com que o árbitro central validasse o gol para a equipe visitante de forma factual, ou seja, sem necessidade de ir até a área de revisão.
3 – Constatado que haveria mais um lance a ser revisado, o árbitro de vídeo imediatamente iniciou este segundo procedimento de checagem, momento em que solicitou ao árbitro central que aguardasse o processo ser concluído para, aí sim, determinar o reinício da partida.
4 – Acontece que uma comunicação paralela, mantida entre o árbitro central e o quarto árbitro, a respeito da aplicação de um cartão amarelo para um jogador do Ceará, prejudicou a comunicação que vinha sendo mantida entre o árbitro de campo e o VAR. E fez com que o árbitro central não ouvisse a solicitação da cabine do VAR e autorizasse o reinício da partida.
5 – Imediatamente o VAR alertou ao árbitro, que interrompeu a partida para que o procedimento de checagem, que já estava em curso antes do reinício, fosse concluído.
6 – Por fim, o VAR comunicou ao árbitro central que o lance que deu origem ao gol foi ilegal e que, portanto, deveria ser mantida a decisão inicial da arbitragem de campo, que invalidou o gol de forma correta.

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