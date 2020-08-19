CBF adia jogo entre Sampaio Corrêa e Figueirense por conta dos casos de Covid-19

O futebol brasileiro novamente é atingido por casos de coronavírus. Devido aos nove jogadores do Sampaio Corrêa infectados pelo vírus, a CBF decidiu adiar o jogo entre o time maranhense e o Figueirense, que estava marcado para esta quarta-feira, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).Como é de praxe nestes casos, o Sampio optou por não informar os atletas que testaram positivo. Além disso, o time vai tentar adiar o jogo do fim de semana, que será diante do Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul.