CBF adia jogo entre Sampaio Corrêa e Figueirense por conta dos casos de Covid-19

O futebol brasileiro novamente é atingido por casos de coronavírus. Devido aos nove jogadores do Sampaio Corrêa infectados pelo vírus, a CBF decidiu adiar o jogo entre o time maranhense e o Figueirense, que estava marcado para esta quarta-feira, a partir das 16h30 (Horário de Brasília).Como é de praxe nestes casos, o Sampio optou por não informar os atletas que testaram positivo. Além disso, o time vai tentar adiar o jogo do fim de semana, que será diante do Brasil de Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Confira a nota da CBF sobre o caso:
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunica que a partida entre o Sampaio Corrêa Futebol Clube e o Figueirense Futebol Clube, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B 2020, que seria realizada nesta quarta-feira, 19, no Estádio Castelão, em São Luis do Maranhão, foi adiada em virtude dos resultados dos testes realizados no elenco do Sampaio Corrêa, que constataram, em prova e contraprova, a contaminação por coronavírus de 4 novos jogadores, totalizando 9 atletas com PCR positivo dentre os 26 inscritos na competição.
Oportunamente, a Diretoria de Competições da CBF informará a nova data para realização da partida.