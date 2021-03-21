CBF adia início do Brasileiro Feminino; São Paulo estreia em abril

Crédito: Rubens Chiri /saopaulofc.net

A CBF confirmou o adiamento do Brasileiro Feminino. Com isso, a nova data de estreia do São Paulo na competição será no dia 17 de abril, às 17h, no CFA Laudo Natel, em Cotia, diante do Grêmio.

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Em 2020, o time do técnico Lucas Piccinato ficou na terceira colocação, após ser eliminado na semifinal da competição nacional. Esta será a segunda vez que o São Paulo jogará o Brasileiro da Série A-1.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA O São Paulo terá adversários duros nas cinco primeiras rodadas do torneio. Além do Grêmio (casa), Santos (fora), São José (fora), Flamengo (casa) e Avaí Kindermann (fora) serão os próximos compromissos.