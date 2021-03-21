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futebol

CBF adia início do Brasileiro Feminino; São Paulo estreia em abril

Competição foi adiada para começar no dia 17 de abril. Terceiro colocado no último Brasileirão, time feminino do Tricolor enfrentará na estreia o Grêmio, em casa...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 13:55

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 13:55
Crédito: Rubens Chiri /saopaulofc.net
A CBF confirmou o adiamento do Brasileiro Feminino. Com isso, a nova data de estreia do São Paulo na competição será no dia 17 de abril, às 17h, no CFA Laudo Natel, em Cotia, diante do Grêmio.
São Paulo contrata meia ex-Palmeiras: relembre jogadores que passaram pelos dois rivais
Em 2020, o time do técnico Lucas Piccinato ficou na terceira colocação, após ser eliminado na semifinal da competição nacional. Esta será a segunda vez que o São Paulo jogará o Brasileiro da Série A-1.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA O São Paulo terá adversários duros nas cinco primeiras rodadas do torneio. Além do Grêmio (casa), Santos (fora), São José (fora), Flamengo (casa) e Avaí Kindermann (fora) serão os próximos compromissos.
Para iniciar a temporada 2021, a equipe está em preparação desde janeiro no CFA Laudo Natel, com treinos em dois períodos. O Tricolor renovou com dezesseis jogadoras e promoveu a goleira Marcelle da base. Seis novas atletas chegaram neste ano para reforçar o elenco.

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