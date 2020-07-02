Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cazares, Victor e Fábio Santos já podem assinar com outros times e deixar o Atlético-MG de graça
futebol

Cazares, Victor e Fábio Santos já podem assinar com outros times e deixar o Atlético-MG de graça

O trio tem contrato com o time mineiro até o fim do ano e partir deste mês de julho, estão livres para fazer pré-contratos com outras equipes...

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 23:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jul 2020 às 23:34
Crédito: Cazares é o caso mais complicado, pois o alvinegro perdeu a chance de vendê-lo no início do ano e agora pode ficar sem o meia e não receber nenhuma compensação financeira-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG tem uma resolução quase emergencial para fazer com três jogadores importantes do elenco. A partir deste 1º de julho de 2020, o meia Cazares, o goleiro Victor e o lateral-esquerdo Fábio Santos estão liberados para assinar um pré-contrato com outros clubes. O motivo: os atuais vínculos com time mineiro se encerram no fim do ano e, pela legislação, podem se comprometer com outro clube e deixar o atual sem que haja pagamento de multa ou algum ressarcimento financeiro. A diretoria do alvinegro está ciente do fato e ainda vai avaliar os casos. A situação mais complicada é de Cazares, que tem recebido atenção do Galo para tentar uma renovação. Porém, agente do jogador, Jorge Marino, já declarou que o ciclo do equatoriano em Minas se encerrou e que dificilmente ficará no Atlético.
O alvinegro tem afagado Cazares via imprensa, com a recente declaração de Sérgio Sette Câmara de que o clube busca um entendimento com o meia, de 27 anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Claudineia Cardoso Tosta, de 38 anos, morreu após ser atropelada na BR 482 em Cachoeiro
Mãe morre atropelada ao ir buscar filha na escola em Cachoeiro
Suspeito, de camisa preta, foi preso em Nova Almeida, mesmo bairro onde o crime ocorreu
Traficante é preso após atear fogo em morador de rua na Serra
Osman Francischetto de Magalhães, um vida dedicada à agricultura
Morre, aos 95 anos, o capixaba que antecipou o futuro da agricultura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados