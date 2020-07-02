Cazares, Victor e Fábio Santos já podem assinar com outros times e deixar o Atlético-MG de graça

O Atlético-MG tem uma resolução quase emergencial para fazer com três jogadores importantes do elenco. A partir deste 1º de julho de 2020, o meia Cazares, o goleiro Victor e o lateral-esquerdo Fábio Santos estão liberados para assinar um pré-contrato com outros clubes. O motivo: os atuais vínculos com time mineiro se encerram no fim do ano e, pela legislação, podem se comprometer com outro clube e deixar o atual sem que haja pagamento de multa ou algum ressarcimento financeiro. A diretoria do alvinegro está ciente do fato e ainda vai avaliar os casos. A situação mais complicada é de Cazares, que tem recebido atenção do Galo para tentar uma renovação. Porém, agente do jogador, Jorge Marino, já declarou que o ciclo do equatoriano em Minas se encerrou e que dificilmente ficará no Atlético.