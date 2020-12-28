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Cazares fica a um gol de entrar em seleta lista de artilheiros estrangeiros do Brasileirão

Equatoriano marcou o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians...

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 07:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 07:45
Crédito: Cazares marcou seu primeiro gol no Brasileiro (Celso Pupo/Agência Lancepress!
Demorou, mas Juan Cazares finalmente desencantou com a camisa do Corinthians. Em seu 15º jogo pelo clube, o equatoriano abriu o placar na importante vitória sobre o Botafogo, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, pelo placar de 2 a 0. O resultado manteve a equipe na 9ª posição do Brasileiro, mas com 11 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e bem perto de Santos e Fluminense, que não venceram na rodada.
Apesar desse ter sido o primeiro tento do meia no time paulista, Cazares está bem acostumado a marcar no Brasileirão. Esse foi o seu 24º gol na competição desde que passou a disputá-la, em 2016, quando trocou o Banfield, da Argentina, pelo Atlético Mineiro, clube que defendeu até o início desse ano. Com essa marca, é 18º maior artilheiro estrangeiro da história do campeonato.
Cazares agora precisa de apenas mais uma bola na rede para entrar no top 15, seleto grupo que conta com nomes como Tévez, Petkovic e muitos outros. Confira o ranking:
MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO BRASILEIRO
1º – Petkovic – sérvio - 83 gols2º – Paolo Guerrero – peruano - 55 gols3º - Aristizábal – colombiano - 48 gols4º – D’Alessandro – argentino - 40 gols5º - Arrascaeta - uruguaio - 39 gols6º - Hernán Barcos – argentino - 38 gols7º - Rodolfo Fischer – argentino - 37 gols8º - Conca – argentino - 36 gols9º – Marcelo Moreno – boliviano - 34 gols10º – Pedro Rocha – uruguaio - 31 golsDoval – argentino - 31 golsArce - paraguaio - 31 gols13º - Herrera - argentino - 30 gols14º - Montillo - argentino - 28 gols15º - Tevez - argentino - 25 golsLoco Abreu - uruguaio - 25 golsLucas Pratto - argentino - 25 gols18º - Cazares - equatoriano - 24 gols19º - Ferreira - colombiano - 22 gols20º - Maxi Lopez - argentino - 21 gols

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