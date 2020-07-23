Cazares é parado em blitz e tem a carteira de motorista apreendida pela Polícia Militar por excesso de pontos

O meia Cazares do Atlético-MG, entrou em mais uma situação controversa. Na manhã desta quinta-feira, 23 de julho, o jogador do Galo foi parado em blitz da Polícia Militar Rodoviária na rodovia MG-10, próximo a Cidade do Galo. O atleta, que estava indo para o treino, teve a sua habilitação apreendida de motorista apreendida por excesso de pontuação na carteira. Cazares não pôde levar o carro e para liberar o veículo, teve de esperar outro condutor no local da blitz. O jogador alvinegro terá de fazer um curso de reciclagem para voltar a dirigir. Na carteira de habilitação de Cazares constava pontuação acima da permitida por lei, sendo que o máximo permitido por lei para seguir dirigindo é de 20 pontos. Ano de controvérsias Cazares tem tido um ano de dificuldades no Atlético-MG por seu comportamento fora de campo. O equatoriano, de 27 anos, tem sido notícia constantemente por atos polêmicos. O meia foi flagrado jogando bola durante a quarentena, criando um mal estar no Atlético, que estava elaborando seu protocolo para voltar aos treinos; foi multado por dar festas em sua casa, em Lagoa Santa, na Grande BH, também durante a quarentena, sendo multado em R$ 130 mil. Por essas festas, teve de dar explicações na delegacia e ainda pode responder por crime contra a saúde pública. O resultado da exposição excessiva foi o contágio pela Covid-19, afastando-o dos treinos com o restante do elenco atleticano. O jogador já está curado, mas segue treinando em separado. Além de todas as confusões fora dos gramados, Cazares tem dificultado a vida do Galo, com declarações polêmicas sobre deixar o clube, que seu ciclo encerrou no Atlético. O contrato do meia se encerra no fim deste ano. Caso não haja uma renovação, o jogador deve deixar o Galo de graça. Ele já pode assinar contra equipe um pré-acordo.