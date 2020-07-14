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futebol

Cazares é oferecido ao São Paulo, mas Tricolor recusa oferta

O meia do Atlético-MG teve seu nome cogitado no Morumbi, mas não houve consenso para que se abrisse uma negociação...

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 20:16

LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 20:16
Crédito: Mauricia da Matta/Photo Premium/Lancepress!
O meia Cazares, do Atlético-MG, que está em uma relação difícil com o time mineiro em 2020, foi oferecido ao São Paulo. Empresários ligados ao jogador levaram ao conhecimento da diretoria tricolor o nome do jogador, de 27 anos. Todavia, o histórico de problemas extracampo do equatoriano não agradam a Tricolor, que descartou a sua chegada. A questão financeira também pesou para o time paulista, que vive uma instabilidade em suas contas. O oferecimento de Cazares ao São Paulo foi veiculado inicialmente pelo UOL e confirmado pelo L!. O Galo tenta encontrar uma solução para Cazares, já que o seu contrato se encerra em dezembro e o clube mineiro tenta renovar ou fazer algum bom negócio e recuperar parte do que foi investido no atleta. Recentemente, um agente levou uma proposta de 500 mil dólares de um clube dos Emirados Árabes por Cazares. A oferta não foi bem vista pelo alvinegro, por considerá-la baixa. Se o Atlético não conseguir renovar ou negociar Cazares antes do fim do seu contrato, ele poderá deixar o time mineiro de graça, pois já está livre para assinar um pré-acordo com outro clube.

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