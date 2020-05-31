Cazares é diagnosticado com a Covid-19 e Galo o afasta dos treinamentos

O Atlético-MG comunicou que o meia Juan Cazares, de 27 anos, foi diagnosticado com Covid-19, doença originada pela contaminação com o novo coronavírus. O jogador foi afastado pela comissão médica do clube mineiro, que iniciará a semana de treinos sem o equatoriano. O Galo fez outra bateria de exames no elenco, funcionários e comissão técnica e Cazares testou positivo para presença do coronavírus. O jogador não apresenta sintomas por enquanto e o Atlético irá acompanhar o seu processo de recuperação. Somente Cazares testou positivo para a Covid-19. Os demais atletas deram negativo e seguem os trabalhos na Cidade do Galo. Na primeira leva de testes, feita antes da volta dos elenco aos treinos, no dia 19 de maio, todos os exames tinham dado negativos. Nesta nova bateria de avaliações, a terceira do mÊs, que apareceu o positivo do meio de campo. E MAIS:Atlético-MG contrata consultoria que trabalhou no Cruzeiro para 'passar a limpo' as contas do clubeFMF pode ceder e Mineiro não terminar, com o América-MG sendo declarado campeão de 2020Galo, com aval de Sampaoli, tenta estender permanência de NathanProjeção em prédios de BH celebra os sete anos do "milagre de São Victor", contra o Tijuana, em 2013Matheusinho, do América-MG, é diagnosticado com a Covid-19Neste sábado, foi realizada mais uma bateria de testes da Covid-19 com atletas, comissão técnica e funcionários do Atlético. Essa foi a terceira rodada de exames semanais.