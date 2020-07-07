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Cazares antecipa depoimento e se apresenta à Polícia Civil mineira

O meia deu esclarecimentos sobre as festas promovidas em sua casa durante a quarentena...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 23:48

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 23:48

Crédito: Cazares faria seu depoimento nesta terça-feira, 7 de julho, mas junto com sua defesa, antecipou a ida à delegacia-(Divulgação/Polícia Civil-MG
O meia Juan Cazares, do Atlético-MG, antecipou seu depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais. A fala do jogador estava marcada para esta terça-feira, 7 de julho, mas se apresentou à corporação nesta segunda-feira, 6, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de BH, onde reside. O jogador do Galo prestou depoimento sobre a organização de festas em sua casa durante a pandemia. A defesa de Cazares conseguiu antecipar a ida na delegacia com uma justificativa aceita pelo delegado do caso, Flávio Rabelo, porém não revelada. Cazares é investigado por crime contra a saúde pública, que poderá render multa ou até uma condenação de um ano de reclusão.

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