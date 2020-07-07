Cazares antecipa depoimento e se apresenta à Polícia Civil mineira

O meia Juan Cazares, do Atlético-MG, antecipou seu depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais. A fala do jogador estava marcada para esta terça-feira, 7 de julho, mas se apresentou à corporação nesta segunda-feira, 6, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de BH, onde reside. O jogador do Galo prestou depoimento sobre a organização de festas em sua casa durante a pandemia. A defesa de Cazares conseguiu antecipar a ida na delegacia com uma justificativa aceita pelo delegado do caso, Flávio Rabelo, porém não revelada. Cazares é investigado por crime contra a saúde pública, que poderá render multa ou até uma condenação de um ano de reclusão.