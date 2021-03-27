Cazaquistão x França: saiba onde assistir e as prováveis escalações

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Após tropeçar na primeira rodada contra a Ucrânia, a França viaja para encarar o Cazaquistão, que estreia nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo neste domingo, às 10h (horário de Brasília). O oponente é considerado o mais fraco do Grupo D e a expectativa é de que a atual campeã do mundo se recupere no torneio.Obrigação

- Mesmo com um resultado melhor (contra a Ucrânia), teríamos a mesma obrigação (de vencer) diante de um adversário que nada tem a perder. Temos que fazer o nosso trabalho e, mais do que pressão, temos a obrigação do resultado. O Cazaquistão é sólido, mas tem marcado poucos gols. Nunca é fácil - avaliou Deschamps.

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Mudanças

Além de perder Kanté machucado no último duelo, o comandante francês afirmou que irá fazer mudanças para a partida em relação ao grupo que entrou em campo contra a Ucrânia. A equipe tem três jogos em oito dias e Deschamps não quer desgastar seus jogadores diante de um rival acessível.

FICHA TÉCNICA:Cazaquistão x França

Data e horário: 28/3/2021, às 10h (de Brasília)Local: Astana Arena, em Astana (CAZ)Onde assistir: Estádio TNT Sports

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:CAZAQUISTÃO (Técnico: Michal Bílek)Pokatilov; Alip, Marochkin e Erlanov; Beysebekov, Abiken, Zaynutdinov, Tagybergen e Shomko; Aymbetov e Fedin

Desfalques: Nenhum

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)Lloris; Dubois, Varane, Lenglet e Digne; Pogba e Rabiot; Dembélé, Griezmann e Coman; Martial