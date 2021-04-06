Caxias segura o Juventude e permanece no G-4

Crédito: Fernando Alves/Juventude

No Estádio Centenário, Caxias e Juventude protagonizaram um clássico de poucas chances, que terminou empatado sem gols. Com o placar, o Grená fica na 4ª posição, com 14 pontos. O Jaconero vem logo atrás, com 13 pontos.

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O Caxias faz duelo atrasado com o Grêmio pela rodada inicial, em casa. Enquanto isso, o Juventude encara o Esportivo, fora de casa.

Poucas chances

Como era esperado, Caxias e Juventude protagonizaram 45 minutos com muita disposição e pouca inspiração. Cada time teve uma chance clara de gol. Pelo lado Jaconero, Bochecha recebeu na grande área e o chute saiu rente ao poste. A oportunidade do Caxias foi na bola parada. Henrique bateu falta, que balançou a rede pelo lado de fora.

Pressão do Ju

Na etapa final o Juventude voltou disposto a pressionar o adversário e tentou quebrar a linha de marcação. No melhor momento, Capixaba saiu na frente da área e o chute saiu para fora. Diante da dificuldade do jogo coletivo, o jeito foi apostar em chutes de fora da área, mas João Paulo e Bochecha pararam em Pitol.

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