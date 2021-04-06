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futebol

Caxias segura o Juventude e permanece no G-4

Duelo no Centenário foi truncado e poucas chances foram criadas ao longo dos 90 minutos...

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 21:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 21:59
Crédito: Fernando Alves/Juventude
No Estádio Centenário, Caxias e Juventude protagonizaram um clássico de poucas chances, que terminou empatado sem gols. Com o placar, o Grená fica na 4ª posição, com 14 pontos. O Jaconero vem logo atrás, com 13 pontos.
Calendário
O Caxias faz duelo atrasado com o Grêmio pela rodada inicial, em casa. Enquanto isso, o Juventude encara o Esportivo, fora de casa.
Poucas chances
Como era esperado, Caxias e Juventude protagonizaram 45 minutos com muita disposição e pouca inspiração. Cada time teve uma chance clara de gol. Pelo lado Jaconero, Bochecha recebeu na grande área e o chute saiu rente ao poste. A oportunidade do Caxias foi na bola parada. Henrique bateu falta, que balançou a rede pelo lado de fora.
Pressão do Ju
Na etapa final o Juventude voltou disposto a pressionar o adversário e tentou quebrar a linha de marcação. No melhor momento, Capixaba saiu na frente da área e o chute saiu para fora. Diante da dificuldade do jogo coletivo, o jeito foi apostar em chutes de fora da área, mas João Paulo e Bochecha pararam em Pitol.
Travessão
Tímido no ataque, o Caxias se arriscava pouco. Quando desceu levou perigo. Jhon Cley soltou o pé, a bola ganhou altura e explodiu no travessão.

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