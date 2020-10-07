Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cavani revela relação com Neymar no PSG: 'Somos muito diferentes'

Atacante afirmou que brasileiro é uma boa pessoa, apesar de já terem brigado em 2017 por conta de cobrança de pênalti. Veterano também disse que é bem diferente do brasileiro...

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 13:00

LanceNet

Crédito: AFP
Cavani abriu o jogo sobre a sua relação com Neymar no PSG em entrevista à “ESPN” da Argentina. O uruguaio disse que tinha uma boa relação com o brasileiro nos vestiários do clube francês e que a única discussão que houve entre os dois foi após um jogo contra o Lyon em 2017 em que o camisa 10 pegou a bola para bater um pênalti quando o atacante era, até então, o cobrador oficial.
- Ney é um bom menino. A única vez que briguei com Ney, todos sabem, foi no jogo contra o Lyon. A gente brigou até no vestiário. Somos muito diferentes, não compartilhamos muitas coisas, pensamos diferente, mas isso não impede que tenhamos um bom relacionamento. Respeito em campo e compromisso com seus companheiros não se pode negociar.
Cavani deixou o PSG após terminar seu contrato, embora sua estadia no clube já estava em xeque nas últimas temporadas. O uruguaio acertou vínculo com o Manchester United por uma temporada após deixar a equipe francesa como o maior artilheiro da história. Enquanto isso, Neymar segue construindo carreira em Paris.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados