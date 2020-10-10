Cavani revela importância de Ander Herrera para jogar no United

Crédito: Cavani irá vestir a camisa 7 do Manchester United (Divulgação/Twitter do Manchester United

O atacante Edinson Cavani afirmou que Ander Herrera foi uma das peças principais em sua ida para o Manchester United. O meio-campista e ex-jogador e companheiro do uruguaio no Paris Saint-Germain teve papel fundamental em conversas que mantinha com o novo camisa sete para convencê-lo de atuar no futebol inglês.

- Conversei muito com Ander e com outros companheiros, como Di María, que também estava em Paris. Terminei falando nos últimos minutos com Ander por mensagens. Tenho grande admiração por ele, pela pessoa que é. Suas palavras me ajudaram muito, pois me disse como é o Manchester United. É certo que depois disso, cheguei em um acordo.