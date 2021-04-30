Cavani renovará contrato por mais um ano com o Manchester United, diz TV

Autor de dois gols na vitória do Manchester United sobre a Roma, no jogo de ida das semifinais da Liga Europa na última quinta-feira, o atacante Edinson Cavani está perto de renovar seu contrato com os Diabos Vermelhos. A informação é da "ESPN".
+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo a publicação, o jogador assinará por mais temporada, com vínculo até junho de 2022. O anúncio por parte do Manchester United deverá ser oficial a partir da próxima semana, uma vez que clubes ingleses anunciaram boicote às redes sociais neste fim de semana para combater o racismo pela internet.
Há pouco tempo, Cavani foi especulado no Boca Juniors, da Argentina, e o clube xeneize tinha grande expectativa pelo acerto. No entanto, após um grande mês de abril, com cinco gols em sete jogos, o uruguaio decidiu pela permanência.
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Após a vitória sobre a Roma na Liga Europa, o técnico Ole Gunnar Solskjaer falou publicamente sobre o desejo de contar com o camisa 7 na próxima temporada.
- Ele conhece os meus sentimentos. Ele sabe que eu adoraria tê-lo aqui. Estou muito feliz com ele. Espero que possamos tê-lo aqui por mais um ano. Estou fazendo o meu melhor. Prometi que Old Trafford é um lugar diferente com os torcedores. Manchester é um lugar fantástico para se viver. Espero que possamos chegar à final e que ele possa se ver aqui por mais um ano - disse.