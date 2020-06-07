Cavani rejeitou a Inter de Milão para assinar com o Atlético de Madrid

Diego Simeone ainda quer ter Edinson Cavani na sua equipe. O desejo também é compartilhado pelo jogador, que já manifestou a vontade de vestir a camisa do Atlético de Madrid. Por causa disso, o "Tuttosport" informa que o uruguaio rejeitou a Inter de Milão para poder assinar com o clube espanhol.
Com a provável saída de Lautaro Martínez, os italianos procuraram Cavani. Porém, o uruguaio já rejeitou a oferta italiana. Seu objetivo é atuar pelo Atlético de Madrid na próxima temporada.
Com 33 anos, o uruguaio disputou 33 jogos na atual temporada, marcou sete gols e deu três assistências.E MAIS:Lulinha destaca expectativa para grande ano no Jubilo IwataRakitic está confiante em permanência no BarcelonaBrescia estabelece valor inicial de joia italiana, Sandro TonaliUnion Berlin e Schalke 04 empatam e seguem sem vencer na BundesligaGoverno espanhol nega chance de torcida nos estádios nesta temporadaJuventus pode ir atrás de Aouar para repor possível saída de Pjanic E MAIS: