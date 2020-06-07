Cavani rejeitou a Inter de Milão para assinar com o Atlético de Madrid

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Diego Simeone ainda quer ter Edinson Cavani na sua equipe. O desejo também é compartilhado pelo jogador, que já manifestou a vontade de vestir a camisa do Atlético de Madrid. Por causa disso, o "Tuttosport" informa que o uruguaio rejeitou a Inter de Milão para poder assinar com o clube espanhol.

Com a provável saída de Lautaro Martínez, os italianos procuraram Cavani. Porém, o uruguaio já rejeitou a oferta italiana. Seu objetivo é atuar pelo Atlético de Madrid na próxima temporada.