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futebol

Cavani rejeitou a Inter de Milão para assinar com o Atlético de Madrid

O "Tuttosport" informa que o desejo do uruguaio é jogar no clube espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2020 às 16:21

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 16:21

Crédito: AFP
Diego Simeone ainda quer ter Edinson Cavani na sua equipe. O desejo também é compartilhado pelo jogador, que já manifestou a vontade de vestir a camisa do Atlético de Madrid. Por causa disso, o "Tuttosport" informa que o uruguaio rejeitou a Inter de Milão para poder assinar com o clube espanhol.
Com a provável saída de Lautaro Martínez, os italianos procuraram Cavani. Porém, o uruguaio já rejeitou a oferta italiana. Seu objetivo é atuar pelo Atlético de Madrid na próxima temporada.
Com 33 anos, o uruguaio disputou 33 jogos na atual temporada, marcou sete gols e deu três assistências.E MAIS:Lulinha destaca expectativa para grande ano no Jubilo IwataRakitic está confiante em permanência no BarcelonaBrescia estabelece valor inicial de joia italiana, Sandro TonaliUnion Berlin e Schalke 04 empatam e seguem sem vencer na BundesligaGoverno espanhol nega chance de torcida nos estádios nesta temporadaJuventus pode ir atrás de Aouar para repor possível saída de Pjanic E MAIS:

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