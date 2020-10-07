Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cavani pode debutar contra o PSG com a camisa do Manchester United

Uruguaio pode não enfrentar o Newcastle por conta da quarentena imposta aos viajantes que chegam da França. Duelo pela Liga dos Campeões será no dia 20 de outubro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2020 às 08:53

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 08:53

Crédito: Cavani foi anunciado na última segunda-feira pelo Manchester United (Divulgação/Twitter do Manchester United
A estreia de Edinson Cavani pelo Manchester United pode ser adiada, segundo informações da imprensa inglesa. Sem contrato com o Paris Saint-Germain, o atacante está fora da bolha da equipe desde que entrou de férias e sem realizar os regulares testes de Covid-19. Com isso, o uruguaio pode ser considerado um viajante normal que chega da França e que pode ter que ficar 14 dias isolado.
Dessa forma, Cavani pode ficar indisponível para o técnico Solskjaer até o próximo dia 18 de outubro, uma vez que já está na Inglaterra desde a última segunda-feira. Assim, o centroavante pode perder o duelo contra o Newcastle, marcado para o dia 17 de outubro, em um sábado, e sua estreia pode ser diante da sua ex-equipe, o PSG, pela Liga dos Campeões no próximo dia 20.
O Manchester United aguarda um pronunciamento das autoridades sobre o caso, pois caso Cavani seja impedido de jogar, o time teria problemas para a próxima rodada do Campeonato Inglês. Além de poder não contar com o uruguaio, os Red Devils não terão Martial, expulso na última rodada diante do Tottenham.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta
Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados