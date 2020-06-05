Cavani pode condicionar ida de Lautaro Martínez para o Barça

Crédito: Futuro de Cavani pode definir destino de Lautaro Martínez na próxima temporada (AFP

A decisão sobre o futuro de Cavani pode condicionar o tempo que o Barcelona pode levar para contratar Lautaro Martínez. A Inter de Milão quer contratar um atacante para suprir a possível saída do argentino e o uruguaio é a principal opção por estar em fim de contrato com o Paris Saint-Germain. No entanto, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”, o veterano não tem intenção de decidir sua carreira antes de agosto, quando disputará a Liga dos Campeões.

Os culés têm a intenção de fechar o negócio com o clube italiano até o final do próximo mês, pois a multa de 111 milhões de euros (R$ 641 milhões) por Lautaro Martínez irá valer a partir da segunda quinzena de julho. O clube já possui até uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 404 milhões), além de repassar o lateral esquerdo Junior Firpo, avaliado em 41 milhões de euros (R$ 236 milhões), para complementar o valor diante da crise financeira vivida pela equipe.

Cavani, que tem seu vínculo até o final deste mês com o PSG, deve prorrogar seu contrato até o final de agosto para que dispute a Liga dos Campeões. O conjunto francês está nas quartas de final, após eliminar o Borussia Dortmund, e aguarda a finalização das oitavas de final para saber quem será o seu adversário.