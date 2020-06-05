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Cavani pode condicionar ida de Lautaro Martínez para o Barça

No entanto, atacante uruguaio pode decidir seu futuro apenas no final de agosto por conta da participação da Liga dos Campeões. Barcelona quer contratar Lautaro até julho...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 12:39

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 12:39

Crédito: Futuro de Cavani pode definir destino de Lautaro Martínez na próxima temporada (AFP
A decisão sobre o futuro de Cavani pode condicionar o tempo que o Barcelona pode levar para contratar Lautaro Martínez. A Inter de Milão quer contratar um atacante para suprir a possível saída do argentino e o uruguaio é a principal opção por estar em fim de contrato com o Paris Saint-Germain. No entanto, de acordo com o “La Gazzetta dello Sport”, o veterano não tem intenção de decidir sua carreira antes de agosto, quando disputará a Liga dos Campeões.
Os culés têm a intenção de fechar o negócio com o clube italiano até o final do próximo mês, pois a multa de 111 milhões de euros (R$ 641 milhões) por Lautaro Martínez irá valer a partir da segunda quinzena de julho. O clube já possui até uma proposta de 70 milhões de euros (R$ 404 milhões), além de repassar o lateral esquerdo Junior Firpo, avaliado em 41 milhões de euros (R$ 236 milhões), para complementar o valor diante da crise financeira vivida pela equipe.
Cavani, que tem seu vínculo até o final deste mês com o PSG, deve prorrogar seu contrato até o final de agosto para que dispute a Liga dos Campeões. O conjunto francês está nas quartas de final, após eliminar o Borussia Dortmund, e aguarda a finalização das oitavas de final para saber quem será o seu adversário.
No entanto, o uruguaio pode estar próximo de uma saída, especialmente após a contratação em definitivo de Icardi pela equipe francesa. Além da Inter, camisa nove também interessa ao Atlético de Madrid, Newcastle, times da MLS e do mundo árabe. Caso aceite rumar para o futebol italiano, o Barça pode receber o tão esperado “sim” por Lautaro Martínez.E MAIS:Bayer Leverkusen rejeita proposto do Real Madrid por Kai HavertzApós nova ausência em treino, Barça diz que Messi está com contratura no quadríceps da perna direitaApós apedrejamento, muros de atleta e técnico do Benfica são pichadosSemifinais e final da Copa da Itália têm datas marcadas E MAIS:

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