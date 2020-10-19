Cavani não viaja para Paris e não irá fazer sua estreia pelo United na terça

Crédito: Cavani não irá debutar pelo United contra o PSG (Divulgação/Twitter do Manchester United

Apesar das expectativas pela estreia de Cavani com a camisa do Manchester United diante do Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, o uruguaio não viajou com o elenco para a capital francesa, segundo a imprensa inglesa que esteve presente no aeroporto local. O atacante segue treinando para aprimorar sua parte física.

Além do veterano de 33 anos, o zagueiro Harry Maguire também está fora do duelo, apesar de ter iniciado a partida contra o Newcastle no último sábado e marcado o primeiro gol do jogo. Com isso, os Red Devils irão jogar desfalcados do seu principal nome do sistema defensivo e devem começar o duelo com Martial no comando do ataque.