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futebol

Cavani não viaja para Paris e não irá fazer sua estreia pelo United na terça

Atacante uruguaio segue treinando e aprimorando forma física na Inglaterra, enquanto elenco viaja para encarar o PSG pela Liga dos Campeões. Estreia pode ser contra o Chelsea...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 11:50

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 11:50

Crédito: Cavani não irá debutar pelo United contra o PSG (Divulgação/Twitter do Manchester United
Apesar das expectativas pela estreia de Cavani com a camisa do Manchester United diante do Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, o uruguaio não viajou com o elenco para a capital francesa, segundo a imprensa inglesa que esteve presente no aeroporto local. O atacante segue treinando para aprimorar sua parte física.
Além do veterano de 33 anos, o zagueiro Harry Maguire também está fora do duelo, apesar de ter iniciado a partida contra o Newcastle no último sábado e marcado o primeiro gol do jogo. Com isso, os Red Devils irão jogar desfalcados do seu principal nome do sistema defensivo e devem começar o duelo com Martial no comando do ataque.
Sem poder debutar diante de sua ex-equipe, é provável que Cavani inicie a partida contra o Chelsea pela próxima rodada do Campeonato Inglês, uma vez que Martial cumpre suspensão na competição e não poderá atuar. Desde que chegou à Inglaterra, o uruguaio permaneceu isolado por duas semanas e participou de dois treinos com o grupo.

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