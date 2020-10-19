Cavani não viaja para Paris e não irá fazer sua estreia pelo United na terça

Apesar das expectativas pela estreia de Cavani com a camisa do Manchester United diante do Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões, o uruguaio não viajou com o elenco para a capital francesa, segundo a imprensa inglesa que esteve presente no aeroporto local. O atacante segue treinando para aprimorar sua parte física.
Além do veterano de 33 anos, o zagueiro Harry Maguire também está fora do duelo, apesar de ter iniciado a partida contra o Newcastle no último sábado e marcado o primeiro gol do jogo. Com isso, os Red Devils irão jogar desfalcados do seu principal nome do sistema defensivo e devem começar o duelo com Martial no comando do ataque.
Sem poder debutar diante de sua ex-equipe, é provável que Cavani inicie a partida contra o Chelsea pela próxima rodada do Campeonato Inglês, uma vez que Martial cumpre suspensão na competição e não poderá atuar. Desde que chegou à Inglaterra, o uruguaio permaneceu isolado por duas semanas e participou de dois treinos com o grupo.