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Cavani não fecha as portas para o futebol brasileiro: ‘Não é um futuro distante, pode acontecer’

Atacante uruguaio, hoje no Manchester United é o convidado do Bola da Vez da ESPN, que vai ao ar neste sábado...

Publicado em 06 de Maio de 2022 às 11:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2022 às 11:52
Atualmente no Manchester United, Cavani é o convidado do programa ‘Bola da Vez’ da ESPN. Em fim de contrato pelo clube inglês, o uruguaio foi especulado por Corinthians e Botafogo no início do ano. O atacante comentou sobre como seria a oportunidade de jogar no futebol brasileiro.> Piqué elogia Pedri e fala do potencial do meia: 'Tem condição de ser o melhor do mundo'
- Não sou aquele tipo de pessoa que diz que tal liga é melhor, que ganhar um título lá é diferente de ganhar aqui… Sim, pode ser mais difícil, mais competitivo. Mas para mim, o futebol, vou jogá-lo do mesmo jeito, em qualquer time que eu estiver - disse Cavani.
O atacante completou dizendo sobre o nível de jogo da Libertadores e se imaginou em um dia atuar na competição. Cavani ainda reforçou que o duelo entre Palmeiras e Chelsea no Mundial foi bem equilibrado.
- Quando assisto pela televisão um jogo da Libertadores, quando vejo um clássico da América do Sul, fico arrepiado, adoro assistir, adoro sentir. Imagino se um dia sou eu ali, jogando. Não é um futuro distante, pode acontecer porque não subestimo nada no futebol. Muito menos hoje, que se trabalha tanto, é muito equilibrado. Se observamos a final entre Palmeiras e Chelsea, foram jogos equilibrados, competitivos. Por isso eu não subestimo nada no futebol. Eu gosto e sou apaixonado pelo futebol como um todo, não por uma liga - completou.
O ’Bola da Vez’ vai ao ar neste sábado, às 20h, e conta com as participações de Diego Lugano e Gian Oddi. O programa é transmitido pela ESPN e Star+.
Crédito: Cavanifalaemjogarnofutebolbrasileiro(Foto:ALEKSANDRASZMIGIEL/AFP/POOL

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