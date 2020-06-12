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futebol

Cavani não diminui pedida salarial: 12 milhões de euros por ano

Atacante uruguaio, de 33 anos, deixará o PSG no próximo dia 30. De acordo com o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', Inter de Milão não tem intenção de chegar neste valor...
LanceNet

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Publicado em 

12 jun 2020 às 12:03

Publicado em 12 de Junho de 2020 às 12:03

Crédito: AFP
Aos 33 anos, o atacante Edinson Cavani busca seu último grande contrato na carreira. Neste sentido, o atleta, que encerra seu vínculo com o Paris Saint-Germain no dia 30, não diminuiu a pedida salarial aos clubes interessados. Ele deseja tirar proveito de estar livre no mercado em meio à uma pandemia e conseguir algo em torno de 12 milhões de euros por ano.
No entanto, segundo o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport', a Inter de Milão não tem intenção de chegar neste valor. O clube pagaria no máximo 9 milhões por ano pelo jogador uruguaio, o que pode melar o negócio. Por outro lado, Cavani é o sonho do Boca Juniors, e um retorno ao futebol sul-americano pode ser interessante para o atleta, mas os valores pedidos também assustaram a equipe argentina.​Atualmente, o atleta recebe no time parisiense 12 milhões de euros por temporada. Além da Inter de Milão, Atlético de Madrid, Newcastle e Manchester United também demonstraram interesse no atacante, mas os valores podem arrastar as negociações e o futuro do jogador segue indefinido para a temporada 2020/21.
Desde 2013, o uruguaio disputou 301 partidas e marcou 200 gols com a camisa do PSG. Ao todo, foram seis títulos do Campeonato Francês, cinco Copas da Liga Francesa, quatro Supercopas da França e mais quatro Copas da França.E MAIS:Dortmund confirma que quer Achraf Hakimi emprestado por mais um anoJuventus e Milan se enfrentam pela Copa da Itália no primeiro jogo do país após pandemia de coronavírusApós tropeço em casa, RB Leipzig visita o Hoffenheim no AlemãoConfira os jogos do Campeonato Espanhol nesta sexta-feiraTal pai, tal filho! Confira os esportistas que seguiram a carreira dos pais E MAIS:

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