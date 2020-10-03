Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cavani fecha com o Manchester United, diz jornalista da ESPN

Atacante uruguaio de 33 anos está livre no mercado desde que deixou o PSG,
antes dos jogos decisivos da Liga dos Campeões...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 out 2020 às 16:05

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 16:05

Crédito: AFP
Um dos jogadores sem contrato mais especulados nessa janela de transferências parece enfim, ter encontrado o seu destino. Edinson Cavani é o novo reforço do Manchester United e restam exames médicos para o uruguaio ser anunciado. A informação é do jornalista espanhol Moises Llorens, da ESPN. De acordo com Llorens, Cavani vai assinar um vínculo de duas temporadas e deverá ser anunciado no próximo domingo ou segunda-feira. O atacante está a caminho de Manchester. Na última temporada, ele disputou apenas 22 jogos e marcou sete gols. O último foi em fevereiro, pelo Francês, diante do Bordeaux.
O craque chegou a ser especulado em clubes como Atlético de Madrid e Benfica e, até mesmo, em Grêmio e Atlético-MG, mas o destino será o maior campeão inglês. Nos Red Devils, o uruguaio chega para formar um ataque poderoso. Hoje, os titulares são Marcus Rashford, Mason Greenwood e Anthony Martial.
Depois de sete temporadas, Cavani deixou o PSG em junho, antes da equipe disputar as partidas decisivas da Liga dos Campeões, em Lisboa, Portugal. O jogador é o maior artilheiro da equipe francesa com 200 gols, 44 a mais que o vice, o sueco Zlatan Ibrahimovic.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta
Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados