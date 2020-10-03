Cavani fecha com o Manchester United, diz jornalista da ESPN

Um dos jogadores sem contrato mais especulados nessa janela de transferências parece enfim, ter encontrado o seu destino. Edinson Cavani é o novo reforço do Manchester United e restam exames médicos para o uruguaio ser anunciado. A informação é do jornalista espanhol Moises Llorens, da ESPN. De acordo com Llorens, Cavani vai assinar um vínculo de duas temporadas e deverá ser anunciado no próximo domingo ou segunda-feira. O atacante está a caminho de Manchester. Na última temporada, ele disputou apenas 22 jogos e marcou sete gols. O último foi em fevereiro, pelo Francês, diante do Bordeaux.