Cavani fecha com o Manchester United, diz jornalista da ESPN

Um dos jogadores sem contrato mais especulados nessa janela de transferências parece enfim, ter encontrado o seu destino. Edinson Cavani é o novo reforço do Manchester United e restam exames médicos para o uruguaio ser anunciado. A informação é do jornalista espanhol Moises Llorens, da ESPN. De acordo com Llorens, Cavani vai assinar um vínculo de duas temporadas e deverá ser anunciado no próximo domingo ou segunda-feira. O atacante está a caminho de Manchester. Na última temporada, ele disputou apenas 22 jogos e marcou sete gols. O último foi em fevereiro, pelo Francês, diante do Bordeaux.
O craque chegou a ser especulado em clubes como Atlético de Madrid e Benfica e, até mesmo, em Grêmio e Atlético-MG, mas o destino será o maior campeão inglês. Nos Red Devils, o uruguaio chega para formar um ataque poderoso. Hoje, os titulares são Marcus Rashford, Mason Greenwood e Anthony Martial.
Depois de sete temporadas, Cavani deixou o PSG em junho, antes da equipe disputar as partidas decisivas da Liga dos Campeões, em Lisboa, Portugal. O jogador é o maior artilheiro da equipe francesa com 200 gols, 44 a mais que o vice, o sueco Zlatan Ibrahimovic.