Cavani está apto e poderá jogar contra o Chelsea pela Premier League

Solskjaer poderá, finalmente, contar com seu goleador. O treinador do Manchester United confirmou que Edinson Cavani tem treinado bem, está em forma e possui chances de estar em campo contra o Chelsea, no sábado, às 13h30 (horário de Brasília).- Poderá estar pronto para jogar neste fim de semana. Tem treinado forte e está muito bem. Acredito que estará disponível.