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futebol

Cavani está apto e poderá jogar contra o Chelsea pela Premier League

Ole Gunnar Solskjaer confirmou que o atacante uruguaio tem treinado bem e
que possui condições de jogo. Partida ocorre no sábado, às 13h30 (horário de Brasília)...

Publicado em 23 de Outubro de 2020 às 11:36

LanceNet

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Publicado em 

23 out 2020 às 11:36
Crédito: Cavani foi anunciado como um reforço de peso para o Manchester United (Divulgação/Twitter do Manchester United
Solskjaer poderá, finalmente, contar com seu goleador. O treinador do Manchester United confirmou que Edinson Cavani tem treinado bem, está em forma e possui chances de estar em campo contra o Chelsea, no sábado, às 13h30 (horário de Brasília).- Poderá estar pronto para jogar neste fim de semana. Tem treinado forte e está muito bem. Acredito que estará disponível.
Por lesão, Eric Bailly e Jesse Lingard desfalcam o Manchester United. Os Red Devils venceram apenas duas das quatro partidas disputadas pela Premier League. Atualmente, ocupam a 15ª colocação.

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