Cavani elogia contratação de Facundo Pellistri pelo Manchester United

Crédito: Pellistri é uma das maiores promessas do futebol do Uruguai (Divulgação/Pellistri

O atacante Edinson Cavani, recém-contratado pelo Manchester United, elogiou a aquisição do compatriota Facundo Pellistri também pelos Red Devils nesta janela de transferências. Em entrevista ao site oficial do clube, o maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain explicou o que os torcedores podem esperar do meio-campista de 19 anos.

- Pellistri é jovem e adoro a forma como ele joga. Ele é um típico jogador da América do Sul que tem aquela natureza travessa em seu jogo. Ele tem muito a aprender e muito a oferecer. Ele já mostrou do que é capaz nos jogos pelo Peñarol.