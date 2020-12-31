Cavani é suspenso por três jogos e recebe multa da FA por publicação em rede social

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Edinson Cavani não estará presente nos próximos três jogos do Manchester United. Nesta quinta-feira, a FA emitiu a decisão oficial de suspender o atacante uruguaio e o multar em 100 mil libras (cerca de R$ 709 mil) por uma publicação no seu Instagram.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEEm um story do Instagram, Cavani foi parabenizado por um amigo e respondeu "gracias negrito". A publicação foi interpretada pela FA como um post de cunho racista e acabou punindo o atacante.

O camisa 7 do Manchester United não estará em campo contra o Aston Villa pela Premier League, nesta sexta-feira (1). Além dessa partida, Cavani não jogará contra o Manchester City, pela Copa da Liga, e nem contra o Watford, pela Copa da Inglaterra.