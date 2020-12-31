AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cavani é suspenso por três jogos e recebe multa da FA por publicação em rede social
futebol

Cavani é suspenso por três jogos e recebe multa da FA por publicação em rede social

Órgão do futebol inglês entendeu que o atacante do Manchester United
utilizou um termo racista em seu Instagram...

Publicado em 31 de Dezembro de 2020 às 12:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 dez 2020 às 12:21
Crédito: AFP
Edinson Cavani não estará presente nos próximos três jogos do Manchester United. Nesta quinta-feira, a FA emitiu a decisão oficial de suspender o atacante uruguaio e o multar em 100 mil libras (cerca de R$ 709 mil) por uma publicação no seu Instagram.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUEEm um story do Instagram, Cavani foi parabenizado por um amigo e respondeu "gracias negrito". A publicação foi interpretada pela FA como um post de cunho racista e acabou punindo o atacante.
O camisa 7 do Manchester United não estará em campo contra o Aston Villa pela Premier League, nesta sexta-feira (1). Além dessa partida, Cavani não jogará contra o Manchester City, pela Copa da Liga, e nem contra o Watford, pela Copa da Inglaterra.
O atacante pediu desculpa pela publicação e, em nota, os Red Devils disseram confiar que "a Comissão Reguladora independente deixará claro em suas razões por escrito que Edinson Cavani não é racista, nem havia qualquer intenção racista em relação ao seu cargo".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“Não acredito que será feita a mesma sacanagem comigo”, desabafa Meneguelli
Imagem de destaque
'Às vezes não sei como ajudá-lo': como diagnóstico de autismo do filho mudou a vida de Cucurella, da seleção espanhola
Imagem de destaque
Quem é o árbitro que vai apitar a final da Copa do Mundo 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados