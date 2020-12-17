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futebol

Cavani é acusado de racismo e pode ser banido de jogos na Inglaterra

Federação Inglesa acusou atacante uruguaio por conta de publicação nas redes sociais. Jogador tem até quatro de janeiro para decidir se vai se defender ou aceitar a ação...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 09:12

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 09:12

Crédito: Cavani pode enfrentar grave punição na Inglaterra (MIKE HEWITT / POOL / AFP
O atacante Edinson Cavani deve enfrentar uma acusação de racismo por parte da Federação Inglesa e ser banido por no mínimo três partidas do Manchester United. Nas redes sociais, o uruguaio respondeu um amigo e utilizou a palavra “negrito”, o que é considerado ofensivo na Inglaterra. Apesar de ter apagado a publicação e pedido desculpas, o camisa sete não evitou a ação da entidade local.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
O atleta tem até o dia quatro de janeiro para decidir se irá contestar ou aceitar a acusação. Caso Cavani decida se defender, o Manchester United se escora no contexto cultural para que o uruguaio não seja punido. As informações também indicam que o termo usado pelo atacante se refere ao apelido de seu amigo e que não houve qualquer intenção maliciosa na postagem.Em 2011, Luis Suárez, companheiro de Cavani, foi punido por oito partidas por ter chamado Evra de “negrito” durante um confronto entre Liverpool e Manchester United. Em meio a polêmica, os Diabos Vermelhos entram em campo nesta quinta-feira e encaram o Sheffield United fora de casa em busca de melhores momentos.

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