Cavani diz que deverá se aposentar após a Copa do Mundo de 2022

Crédito: DOUGLAS MAGNO / AFP

Um dos principais nomes da seleção uruguaia, o atacante Edinson Cavani disse que o fim de sua carreira está próximo. Aos 34 anos, o jogador do Manchester United afirmou que a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, deverá ser a "última dança" de jornada profissional.

+ Veja a tabela da Copa América- Honestamente, é isso que estou pensando (aposentadoria). Acho que a vida de cada ser humano é baseada em metas, nos desejos a serem alcançados, em alcançar certos objetivos - disse Cavani.

- Do ponto de vista do futebol, meu objetivo a nível de seleção, e em modo geral, é ir para o Mundial do Qatar e de lá me afastar e me dedicar à minha família, ao meu povo, às minhas coisas. Acho que essa é a última dança - completou o jogador.

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