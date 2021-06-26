Cavani diz que deverá se aposentar após a Copa do Mundo de 2022

Um dos principais nomes da seleção uruguaia, o atacante Edinson Cavani disse que o fim de sua carreira está próximo. Aos 34 anos, o jogador do Manchester United afirmou que a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, deverá ser a "última dança" de jornada profissional.
+ Veja a tabela da Copa América- Honestamente, é isso que estou pensando (aposentadoria). Acho que a vida de cada ser humano é baseada em metas, nos desejos a serem alcançados, em alcançar certos objetivos - disse Cavani.
- Do ponto de vista do futebol, meu objetivo a nível de seleção, e em modo geral, é ir para o Mundial do Qatar e de lá me afastar e me dedicar à minha família, ao meu povo, às minhas coisas. Acho que essa é a última dança - completou o jogador.
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Recentemente, Cavani renovou seu contrato com o Manchester United por mais uma temporada. O novo vínculo do atacante vai até junho de 2022, cinco meses antes da Copa do Mundo. Pelos Diabos Vermelhos, o atleta entrou em campo 39 vezes e marcou 17 gols.