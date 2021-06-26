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futebol

Cavani diz que deverá se aposentar após a Copa do Mundo de 2022

Aos 34 anos, jogador do Manchester United afirma que está na hora de 'cuidar da família'. Contrato do atacante com os Diabos Vermelhos vai até junho de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 15:50

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 15:50

Crédito: DOUGLAS MAGNO / AFP
Um dos principais nomes da seleção uruguaia, o atacante Edinson Cavani disse que o fim de sua carreira está próximo. Aos 34 anos, o jogador do Manchester United afirmou que a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, deverá ser a "última dança" de jornada profissional.
+ Veja a tabela da Copa América- Honestamente, é isso que estou pensando (aposentadoria). Acho que a vida de cada ser humano é baseada em metas, nos desejos a serem alcançados, em alcançar certos objetivos - disse Cavani.
- Do ponto de vista do futebol, meu objetivo a nível de seleção, e em modo geral, é ir para o Mundial do Qatar e de lá me afastar e me dedicar à minha família, ao meu povo, às minhas coisas. Acho que essa é a última dança - completou o jogador.
+ Confira os maiores artilheiros de seleções de todos os tempos
Recentemente, Cavani renovou seu contrato com o Manchester United por mais uma temporada. O novo vínculo do atacante vai até junho de 2022, cinco meses antes da Copa do Mundo. Pelos Diabos Vermelhos, o atleta entrou em campo 39 vezes e marcou 17 gols.

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