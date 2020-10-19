Cavani dá seus primeiros passos em treinos como jogador do United

Cavani começou a realizar seus primeiros treinamentos como jogador do Manchester United após ter realizado um período de isolamento de duas semanas. O uruguaio, contratado no último dia da janela de transferências, se prepara para debutar com a camisa dos Diabos Vermelhos contra o Chelsea, no próximo final de semana.

Por conta do período em que não pôde realizar sessões com o restante do grupo, o veterano segue aprimorando sua forma física, mas não viajou para encarar o Paris Saint-Germain na estreia de seu time pela Liga dos Campeões nesta terça-feira.Cavani foi contratado no último dia da janela de transferências (Divulgação/Twitter do Manchester United)