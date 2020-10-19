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futebol

Cavani dá seus primeiros passos em treinos como jogador do United

Atacante foi contratado no último dia da janela de transferências, assumiu a camisa sete que já foi de Cristiano Ronaldo e pode fazer sua estreia diante do Chelsea...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 12:31

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 12:31

Cavani começou a realizar seus primeiros treinamentos como jogador do Manchester United após ter realizado um período de isolamento de duas semanas. O uruguaio, contratado no último dia da janela de transferências, se prepara para debutar com a camisa dos Diabos Vermelhos contra o Chelsea, no próximo final de semana.
Por conta do período em que não pôde realizar sessões com o restante do grupo, o veterano segue aprimorando sua forma física, mas não viajou para encarar o Paris Saint-Germain na estreia de seu time pela Liga dos Campeões nesta terça-feira.Cavani foi contratado no último dia da janela de transferências (Divulgação/Twitter do Manchester United)

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