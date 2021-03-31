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futebol

Cavani conversa com o Manchester United sobre possível renovação

Atacante uruguaio deseja saber o interesse do clube em estender seu vínculo. Nome do jogador tem sido associado ao Boca Juniors...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 10:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 mar 2021 às 10:47
Crédito: NAOMI BAKER / POOL / AFP
Edinson Cavani quer resolver seu futuro. De acordo com o "Daily Mail", o atacante uruguaio se reuniu com Ed Woodward, diretor executivo do clube, e John Murtough, diretor esportivo, para saber sobre seu futuro no Manchester United.
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O camisa 7 dos Red Devils deseja saber se o clube está interessado ou não em renovar seu contrato para a próxima temporada. Seu nome tem sido associado ao Boca Juniors, da Argentina.Aos 34 anos, Cavani chegou ao Manchester United em outubro. Desde então, disputou 26 jogos e marcou sete gols.

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