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Cavani conta que decisão de permanecer no Manchester United teve influência de companheiros

Atacante uruguaio queria passar mais tempo perto da família, mas jogadores do clube pediram para que ele permanecesse...
LanceNet

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Publicado em 

16 mai 2021 às 11:04

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 11:04

Crédito: AFP
De contrato renovado com o Manchester United, Edinson Cavani revelou que um dos principais motivos para permanecer foi o pedido dos companheiros de equipe. Ao programa "Telefoot", o uruguaio contou que queria voltar ao futebol sul-americano, mas adiou sua vontade.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE
- Há muito tempo que jogo na Europa. Queria ficar mais perto da minha família, mas quando ouvi meus companheiros me pedindo para ficar, decidi permanecer.O camisa 7 do Manchester United quase fechou com o Boca Juniors. Nos últimos meses, as negociações esquentaram, mas as boas atuações do uruguaio aumentaram o desejo do Manchester United de garantir sua permanência.
Desde que chegou ao Manchester United, em outubro de 2020, Cavani atuou em 37 partidas pelos Red Devils. Ele marcou 15 gols e deu seis assistências.

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