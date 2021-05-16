Cavani conta que decisão de permanecer no Manchester United teve influência de companheiros

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De contrato renovado com o Manchester United, Edinson Cavani revelou que um dos principais motivos para permanecer foi o pedido dos companheiros de equipe. Ao programa "Telefoot", o uruguaio contou que queria voltar ao futebol sul-americano, mas adiou sua vontade.

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- Há muito tempo que jogo na Europa. Queria ficar mais perto da minha família, mas quando ouvi meus companheiros me pedindo para ficar, decidi permanecer.O camisa 7 do Manchester United quase fechou com o Boca Juniors. Nos últimos meses, as negociações esquentaram, mas as boas atuações do uruguaio aumentaram o desejo do Manchester United de garantir sua permanência.