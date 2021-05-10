Cavani celebra renovação com o Manchester United e comenta volta dos torcedores: 'Estou ansioso'

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Edinson Cavani assinou mais um ano de contrato com o Manchester United, e fica na Inglaterra até 2022. Apesar dos rumores sobre uma possível transferência para o Boca Juniors ao final desta temporada, o uruguaio priorizou o seu clube atual. O jogador comentou a renovação.

Veja a tabela do Inglês- Desenvolvi uma grande afeição pelo clube e por tudo aquilo que representa. Tenho uma forte ligação com os meus companheiros de equipa e todo o staff. Motivam-me todos os dias e sei que, juntos, podemos conseguir algo especial - disse Cavani.

O jogador uruguaio também aproveitou a oportunidade para agradecer ao apoio de Solskjaer, treinador do Manchester United.

- Desde o primeiro dia que senti a confiança do treinador, isso permitiu-me jogar o meu melhor futebol e estou-lhe grato - falou o atacante.

Edinson Cavani também comentou sobre a iminente volta dos torcedores aos estádios ingleses com o avanço da vacinação contra a Covid-19 em todo o Reino Unido.