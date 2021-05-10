Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Cavani celebra renovação com o Manchester United e comenta volta dos torcedores: 'Estou ansioso'
futebol

Cavani celebra renovação com o Manchester United e comenta volta dos torcedores: 'Estou ansioso'

Atacante uruguaio renovou o seu contrato com o Manchester United e discutiu a volta da torcida aos estádios ingleses...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 19:27

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 19:27

Crédito: AFP
Edinson Cavani assinou mais um ano de contrato com o Manchester United, e fica na Inglaterra até 2022. Apesar dos rumores sobre uma possível transferência para o Boca Juniors ao final desta temporada, o uruguaio priorizou o seu clube atual. O jogador comentou a renovação.
Veja a tabela do Inglês- Desenvolvi uma grande afeição pelo clube e por tudo aquilo que representa. Tenho uma forte ligação com os meus companheiros de equipa e todo o staff. Motivam-me todos os dias e sei que, juntos, podemos conseguir algo especial - disse Cavani.
O jogador uruguaio também aproveitou a oportunidade para agradecer ao apoio de Solskjaer, treinador do Manchester United.
- Desde o primeiro dia que senti a confiança do treinador, isso permitiu-me jogar o meu melhor futebol e estou-lhe grato - falou o atacante.
Edinson Cavani também comentou sobre a iminente volta dos torcedores aos estádios ingleses com o avanço da vacinação contra a Covid-19 em todo o Reino Unido.
- Fiquei tocado pela força que os adeptos fizeram para que eu continuasse no clube. Darei tudo para lhes dar alegrias com as minhas exibições. Ainda não tive oportunidade de jogar perante os adeptos em Old Trafford. Estou ansioso. - concluiu.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta
Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados