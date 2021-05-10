Cavani celebra renovação com o Manchester United e comenta volta dos torcedores: 'Estou ansioso'

Edinson Cavani assinou mais um ano de contrato com o Manchester United, e fica na Inglaterra até 2022. Apesar dos rumores sobre uma possível transferência para o Boca Juniors ao final desta temporada, o uruguaio priorizou o seu clube atual. O jogador comentou a renovação.
Veja a tabela do Inglês- Desenvolvi uma grande afeição pelo clube e por tudo aquilo que representa. Tenho uma forte ligação com os meus companheiros de equipa e todo o staff. Motivam-me todos os dias e sei que, juntos, podemos conseguir algo especial - disse Cavani.
O jogador uruguaio também aproveitou a oportunidade para agradecer ao apoio de Solskjaer, treinador do Manchester United.
- Desde o primeiro dia que senti a confiança do treinador, isso permitiu-me jogar o meu melhor futebol e estou-lhe grato - falou o atacante.
Edinson Cavani também comentou sobre a iminente volta dos torcedores aos estádios ingleses com o avanço da vacinação contra a Covid-19 em todo o Reino Unido.
- Fiquei tocado pela força que os adeptos fizeram para que eu continuasse no clube. Darei tudo para lhes dar alegrias com as minhas exibições. Ainda não tive oportunidade de jogar perante os adeptos em Old Trafford. Estou ansioso. - concluiu.