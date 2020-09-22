Cauê Silva estreia como titular e celebra vitória do Belenenses: 'Traz confiança'

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Cauê Silva começou a sua trajetória pelo Belenenses, de Portugal, com o pé direito. O volante brasileiro atuou como titular na vitória da sua equipe por 1 a 0 contra o Vitória de Guimarães no último sábado, como visitante, na primeira rodada do Campeonato Português. Segundo o jogador, esse triunfo traz segurança e otimismo para a sequência da Liga NOS da temporada 2020/21.

- Essa vitória nos traz uma excelente confiança pois foi fora de casa, contra um adversário muito bom e concorrente às vagas europeias. Estivemos muito bem defensivamente e isso nos traz confiança para o que vem a seguir na temporada - disse Cauê Silva.

O brasileiro atuou em solo português durante quatro temporadas e, após passagem pelo Japão, volta a atuar no país lusitano após três anos. Homem de confiança do técnico Petit nesse retorno, o meio-campista descreveu a sensação de voltar para 'casa'.

- Me senti super bem. É um país e uma liga que conheço bem e sei como funciona. Agora é seguir em evolução, principalmente com ritmo de competição para tudo ir ainda melhor - projetou.